Загаду: Матчи против ПСЖ будут для меня особенными, я всегда был их фанатом

Также игрок выразил гордость тем, что выступает за "шмелей".

Зщаитник дортмундской Боруссии Дак-Аксель Загаду поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своим бывшим клубом в Лиге чемпионов.

"Матчи против ПСЖ будут для меня особенными, тем более что я впервые сыграю на Парк де Пренс. В составе парижан у меня такой возможности не было. Я всегда был фанатом ПСЖ, но никогда не выходил на это поле. Я был просто счастлив, когда перешел в ПСЖ, ведь я родился в Париже. Игра за главный клуб в городе дает тебе шанс выступать перед всеми твоими друзьями".

Являясь воспитанником клуба, Загаду не подошел первой команде парижан. Летом 2017-го он перебрался в Боруссию.

"Возможность представлять такой клуб, как Боруссия, выпадает далеко не каждому. Поэтому я очень горжусь тем, что играю за эту команду".

Также 20-летний центрбек рассказал об приеме в коллективе Эрлинга Холанда.

"Холанд — хороший парень, любит пошутить. Мы отлично с ним ладим. Во время тренировок он сразу показал, что умеет забивать. В его исполнении все выглядит так легко перед воротами. Он хорошо вписывается в нашу команду, умный парень", — приводит слова француза пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Боруссия — ПСЖ состоится сегодня, 18 февраля, в 22:00 в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.

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