Сауль: Хендерсон — образец для подражания

Футболист высоко оценил будущего соперника своей команды в Лиге чемпионов.

Хавбек мадридского Атлетико Сауль Ньигес поделился своими мыслями относительно соперника его команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль всегда находит путь к успеху. Это говорит об их внутренних качествах, об их характере. Чаще они используют контратакующий стиль, под который у них есть три очень хороших форварда и "perros de presa" (охотничьи псы — в переводе с испанского) в полузащите", — цитирует игрока Daily Mail.

Также испанец выделил важность фигуры капитана "красных" Джордана Хендерсона.

"Возможно, кто-то не ценит Хендерсона так высоко, как ценят Джорджинио Вейналдума, Наби Кейта или Фабиньо, но, на мой взгляд, именно он объединяет эту команду. Хендерсон выполняет грязную работу, что у нас должен выполнять я и что делает Коке. Это образец для подражания в очень многих игровых аспектах".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико — Ливерпуль состоится сегодня, 18 февраля, в 22:00 в Мадриде на Ванда Метрополитано. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.