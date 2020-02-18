Савич: У нас нет никакого пессимизма перед матчем с Ливерпулем

Черногорец рассказал о своих ожиданиях от встречи с "красными".

Защитник Атлетико Стефан Савич поделился своим мнением о предстоящем матче с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас нет никакого пессимизма. Мы ранее показывали, что никогда не сдаемся. Мы всегда хорошо сражались с большими командами.

Наверное, мы считаемся аутсайдерами этого противостояния из-за текущей формы, но не думаю, что они спокойны по этому поводу. Мы знаем, что мы серьезный соперник для любой команды.

У Ливерпуля очень сильная и опасная атака. Они всегда нацелены на ворота, нам нужно попытаться остановить их", – рассказал Савич в интервью El Mundo.

Матч Атлетико – Ливерпуль состоится в Мадриде во вторник, 18 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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