Диего Коста может сыграть против Ливерпуля

Форвард попал в заявку "матрасников" на поединок.

Нападающий Диего Коста может принять участие в первом матче с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный твиттер испанского клуба, форвард попал в список заявленных игроков на поединок. Вне заявки оказались травмированные Жоау Фелиш, Эктор Эррера и Киран Триппьер.

В текущем сезоне Диего Коста провел 15 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Матч Атлетико – Ливерпуль состоится в Мадриде во вторник, 18 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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