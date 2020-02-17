Александер-Арнольд: Уважаем соперников настолько, насколько можем

Защитник Ливерпуля дал комментарий накануне поединка против Атлетико.

Ливерпуль в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с Атлетико на Ванда Метрополитано.

Трент Александер-Арнольд, защитник "красных", уверяет, что мечты многих игроков сбылись именно на этом стадионе — именно там Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, англичанин заявил, что при правильном менталитете, можно выиграть любой турнир.

"У нас остались хорошие воспоминания о Ванда Метрополитано, многие наши мечты сбылись на этом стадионе, но мы не фокусируемся на прошлом. Наша цель — продолжать выступать в этом турнире как можно дольше.

Мы хотим добиться как можно большего. Нужно максимально использовать свои шансы. С точки зрения наших задач в этом турнире - вектор не поменялся. Мы уважаем соперников настолько, насколько можем. Если у вас правильный менталитет, то всегда есть шансы победить в любом турнире.

Джо Гомес? Он играет потрясающе. Мы видели это и в прошлом сезоне. Травмы его расстроили, но он был терпелив. Как только Гомес получил свой шанс, он схватился за него обеими руками. Все три центральных защитника вместе с ван Дейком — игроки мирового уровня. Нас не удивляет, что они так выступают". — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт УЕФА.

Матч Атлетико — Ливерпуль состоится во вторник, 18 февраля. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.