Брандт не поможет Боруссии Д в Лиге чемпионов против ПСЖ

Из-за травмы полузащитник Боруссии Д Юлиан Брандт выбыл минимум на две недели.

В матче 21-го тура чемпионата Германии Боруссия Д уступила Байеру и потеряла из-за травмы Юлиана Брандта.

Полузащитник был заменен после первого тайма, а медицинские тесты показали надрыв связки левого голеностопа. Из-за этого повреждения Брандт пропустит минимум две недели и точно не сыграет в 1/8 финала против ПСЖ 18 февраля — сообщает L'Equipe. Также Юлиан, естественно, не сыграет против Айнтрахта в 22-м туре первенства Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Марко Ройс пропустит не менее месяца из-за повреждения приводящей мышцы, а Томас Дилэйни не сыграет из-за травмы колена.

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