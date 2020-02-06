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Менье: ПСЖ не боится Холанда

06 февраля 2020

Тома Менье, getty images

Бельгиец дал свой комментарий накануне матчей Лиги чемпионов.

Крайний защитник ПСЖ Тома Менье высказал свое мнение о будущем сопернике парижан в Лиге чемпионов, Боруссии Д, а также прокомментировал игру форварда "шмелей" Эрлинга Холанда.

"Боимся ли мы Холанда? Нет, мы не изучали его. У него очень хорошие показатели, которые подчеркивают, что Дортмунд забил огромное количество голов, но они также команда, которая пропускает много".

"На бумаге ПСЖ может обыграть любую команду. Это зависит от нас, чтобы убедиться, что мы имеем право победить в Лиге чемпионов", — цитирует Менье Goal.

Ранее сообщалось, что норвежский футболист сумел установить очередной рекорд результативности.

Источник: Goal.com

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