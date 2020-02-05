РБ Зальцбург
0
Ливерпуль
2
10 декабря
19:55
Наполи
4
Генк
0
10 декабря
19:55
Интер
1
Барселона
2
10 декабря
22:00
Боруссия Д
2
Славия Прага
1
10 декабря
22:00
Бенфика
3
Зенит
0
10 декабря
22:00
Лион
2
РБ Лейпциг
2
10 декабря
22:00
Аякс
0
Валенсия
1
10 декабря
22:00
Челси
2
Лилль
1
10 декабря
22:00
Шахтер
0
Аталанта
3
11 декабря
19:55
Динамо Загреб
1
Манчестер Сити
4
11 декабря
19:55
Брюгге
1
Реал Мадрид
3
11 декабря
22:00
ПСЖ
5
Галатасарай
0
11 декабря
22:00
Бавария
3
Тоттенхэм
1
11 декабря
22:00
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
11 декабря
22:00
Атлетико
2
Локомотив Москва
0
11 декабря
22:00
Байер
0
Ювентус
2
11 декабря
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
18 февраля
22:00
Боруссия Д
-
ПСЖ
-
18 февраля
22:00
Аталанта
-
Валенсия
-
19 февраля
22:00
Тоттенхэм
-
РБ Лейпциг
-
19 февраля
22:00
Челси
-
Бавария
-
25 февраля
22:00
Наполи
-
Барселона
-
25 февраля
22:00
Лион
-
Ювентус
-
26 февраля
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сити
-
26 февраля
22:00
Валенсия
-
Аталанта
-
10 марта
22:00
РБ Лейпциг
-
Тоттенхэм
-
10 марта
22:00
ПСЖ
-
Боруссия Д
-
11 марта
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
11 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Реал Мадрид
-
17 марта
22:00
Ювентус
-
Лион
-
17 марта
22:00
Барселона
-
Наполи
-
18 марта
22:00
Бавария
-
Челси
-
18 марта
22:00

Шесть украинских легионеров попали в заявки своих клубов на плей-офф еврокубков

05 февраля 2020

Руслан Малиновской впервые сыграет в плей-офф ЛЧ, Getty Images

Вне заявки оказался лишь Марьян Швед.

За две недели до старта плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны заявки всех клубов 48 клубов, участвующих в весенней части еврокубков.

Помимо донецкого Шахтера, еще пять клубов имеют в своих составах игроков с украинским гражданством. Тем не менее, не все из них попали в заявку.

Мимо плей-офф пролетел Марьян Швед, который не примет участие в матчах Селтика на стадии 1/16 финала против Копенгагена. Остальные украинские легионеры попали в заявки своих клубов и готовятся к важнейшим матчам сезона.

В Лиге чемпионов два украинца. Александр Зинченко с Манчестер Сити 26-го февраля на Сантьяго Бернабеу встретится с Реалом, затем 17 марта на Этихаде будет проведен ответный поединок. В свою очередь, Аталанта Руслана Малиновского 19-го февраля на Сан-Сиро примет Валенсию, затем 10-го марта на Месталье сыграет ответный матч.

В Лиге Европы четыре украинца-легионера в двух клубах. Гент с Романом Яремчуком, Романом Безусом и Игорем Пластуном встретятся с Ромой — первый матч состоится в Риме на Стадио Олимпико. Эдуард Соболь вместе с Брюгге встретятся с Манчестер Юнайтед. Первый матч будет сыгран в Бельгии, второй на Олд Траффорд. 

В Лиге Европы первые матчи пройдут 20-го февраля, ответные — 27-го февраля (за исключением матча Брага — Рейнджерс, который будет сыгран днем ранее).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
 
 Rambler's Top100