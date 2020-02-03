Ювентус включил Кьеллини в заявку на Лигу чемпионов

Возвращение в строй капитана Ювентуса Джорджо Кьеллини ожидается в марте.

Ювентус внес изменения в заявку на весеннюю часть Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Мерих Демирал, выбывший до конца сезона из-за травмы, исключен из списка, зато в него вернулся Джорджо Кьеллини, полное восстановление которого после травмы ожидается в марте.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус встретится с Лионом. Первый матч пройдет во Франции 26 февраля, а ответный — 17 марта в Турине.

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