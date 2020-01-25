Мане может пропустить матч против Атлетико

Сенегальский вингер рискует не сыграть в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

Садио Мане получил повреждение в игре 24-го тура АПЛ против Вулверхэмптона и теперь может пропустить первый поединок против Атлетико в Лиге чемпионов, сообщает Liverpool Echo.

Источник утверждает, что предположительно восстановление сенегальца займет порядка трех недель, а потому он не будет полностью готов к игре с "матрасниками", которая запланирована на 18 февраля.

В этом сезоне Садио Мане провел 31 поединок в футболке "мерсисайдцев", забив 15 голов и сделав 11 ассистов.

Напомним, что у сенегальца подозрение на травму подколенного сухожилия.