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Мане может пропустить матч против Атлетико

25 января 2020

САДИО МАНЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Сенегальский вингер рискует не сыграть в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

Садио Мане получил повреждение в игре 24-го тура АПЛ против Вулверхэмптона и теперь может пропустить первый поединок против Атлетико в Лиге чемпионов, сообщает Liverpool Echo.

Источник утверждает, что предположительно восстановление сенегальца займет порядка трех недель, а потому он не будет полностью готов к игре с "матрасниками", которая запланирована на 18 февраля.

В этом сезоне Садио Мане провел 31 поединок в футболке "мерсисайдцев", забив 15 голов и сделав 11 ассистов.

Напомним, что у сенегальца подозрение на травму подколенного сухожилия.

Источник: Liverpool Echo

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