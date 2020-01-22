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Мбаппе не включил ПСЖ в список фаворитов Лиги чемпионов

22 января 2020

КИЛЛИАН МБАППЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Французский нападающий назвал главных претендентов на победу в турнире.

Килиан Мбаппе считает, что Криштиану Роналду добавит Ювентусу мощи, чтобы выиграть Лигу чемпионов, а также назвал других фаворитов на победу в турнире, не включив ПСЖ.

"Ювентус по определению очень сильная команда, доказавшая это выходами в финал Лиги чемпионов последних годов. Им чего-то не хватало, чтобы выиграть турнир. С Роналду их шансы существенно возросли. Это такой игрок, который помогает побеждать в самых важных матчах.

Поэтому в этом сезоне Ювентус снова один из фаворитов турнира. И, как обычно, также претендовать на победу будут Реал, Барселона и Ливерпуль", — приводит слова Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе также рассказал, кто был для него кумиром детства.

Источник: La Gazzetta dello Sport

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