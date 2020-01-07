Роналду — лучший ассистент в истории Лиги чемпионов

Португалец возглавляет рейтинг по количеству результативных передач.

Согласно официальному сайт УЕФА, Криштиану Роналду — лучший ассистент за все время существования турнира.

На счет португальца 40 голевых передач, что позволяет ему обгонять Лионеля Месси, у которого их 35. Замыкает же тройку Райан Гиггз с 31 пасом.

Легендарный дуэт Хави — Иньеста расположился следом за валлийцем с 30 и 29 ассистами соответственно.

Напомним, что Криштиану Роналду существенно уступил Лионелю Месси по голевым передачам в минувшем десятилетии.

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