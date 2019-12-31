Холанд, Родриго и Хавертц — в сборной открытий сезона в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона и составил сборную футболистов, который стали открытиями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
В данную команду попали игроки до 24 лет, которые ранее либо не выступали в турнире, либо практически не появлялись на футбольном поле в прошлых кампаниях.
Состав символической сборной открытий выглядит следующим образом:
Вратарь: Алекс Мерет (Наполи);
Защита: Ашраф Хакими (Боруссия Д), Бенжамен Павар (Бавария), Дайо Упамекано (Лейпциг), Ренан Лоди (Атлетико);
Полузащита: Сандер Берге (Генк), Кай Хаверц (Байер), Дани Ольмо (Динамо Загреб);
Нападение: Родриго (Реал), Эрлинг Холанд (Зальцбург / Боруссия Д), Лаутаро Мартинес (Интер).
Напомним, ранее The Guardian выделил 11 игроков в возрасте до 23 лет, которые открыли себя широкой общественности.
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