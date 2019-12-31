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Холанд, Родриго и Хавертц — в сборной открытий сезона в Лиге чемпионов

31 декабря 2019

ЭРЛИНГ ХОЛАНД, GETTY IMAGES

Вашему внимаю команда из 11 футболистов, которые впервые проявили себя в ЛЧ.

Официальный сайт УЕФА  подвел итоги первой половины сезона и составил сборную футболистов, который стали открытиями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В данную команду попали игроки до 24 лет, которые ранее либо не выступали в турнире, либо практически не появлялись на футбольном поле в прошлых кампаниях.

Состав символической сборной открытий выглядит следующим образом:

Вратарь: Алекс Мерет (Наполи);

Защита: Ашраф Хакими (Боруссия Д), Бенжамен Павар (Бавария), Дайо Упамекано (Лейпциг), Ренан Лоди (Атлетико);

Полузащита: Сандер Берге (Генк), Кай Хаверц (Байер), Дани Ольмо (Динамо Загреб);

Нападение: Родриго (Реал), Эрлинг Холанд (Зальцбург / Боруссия Д), Лаутаро Мартинес (Интер).

Напомним, ранее The Guardian выделил 11 игроков в возрасте до 23 лет, которые открыли себя широкой общественности.

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