Реал лидирует в историческом рейтинге КЕЧ и ЛЧ, Динамо — 11-е

УЕФА представил обновленный рейтинг за всю историю главного клубного турнира Европы.

Реал Мадрид остался во главе обновленного исторического рейтинга всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Сливочные" проводят рекордный 50-й сезон в главном клубном турнире Европы и суммарно набрали 600 очков. Также мадридский клуб с 13 титулами является лидером по количеству завоеванных трофеев.

Динамо Киев расположилось на 11-м месте рейтинга и является лучшим среди клубов, которые никогда не выигрывали Кубок чемпионов.

Донецкий Шахтер в рейтинге занимает 32-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Украина занимает 10-е место в рейтинг ассоциаций УЕФА.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.