Реал лидирует в историческом рейтинге КЕЧ и ЛЧ, Динамо — 11-е

Реал Мадрид остался во главе обновленного исторического рейтинга всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Сливочные" проводят рекордный 50-й сезон в главном клубном турнире Европы и суммарно набрали 600 очков. Также мадридский клуб с 13 титулами является лидером по количеству завоеванных трофеев.
Динамо Киев расположилось на 11-м месте рейтинга и является лучшим среди клубов, которые никогда не выигрывали Кубок чемпионов.
Донецкий Шахтер в рейтинге занимает 32-ю строчку.
Ранее сообщалось, что Украина занимает 10-е место в рейтинг ассоциаций УЕФА.
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