РБ Зальцбург
0
Ливерпуль
2
10 декабря
19:55
Наполи
4
Генк
0
10 декабря
19:55
Интер
1
Барселона
2
10 декабря
22:00
Боруссия Д
2
Славия
1
10 декабря
22:00
Бенфика
3
Зенит
0
10 декабря
22:00
Лион
2
РБ Лейпциг
2
10 декабря
22:00
Аякс
0
Валенсия
1
10 декабря
22:00
Челси
2
Лилль
1
10 декабря
22:00
Шахтер
0
Аталанта
3
11 декабря
19:55
Динамо Загреб
1
Манчестер Сити
4
11 декабря
19:55
Брюгге
1
Реал Мадрид
3
11 декабря
22:00
ПСЖ
5
Галатасарай
0
11 декабря
22:00
Бавария
3
Тоттенхэм
1
11 декабря
22:00
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
11 декабря
22:00
Атлетико
2
Локомотив Москва
0
11 декабря
22:00
Байер
0
Ювентус
2
11 декабря
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
18 февраля
22:00
Боруссия Д
-
ПСЖ
-
18 февраля
22:00
Аталанта
-
Валенсия
-
19 февраля
22:00
Тоттенхэм
-
РБ Лейпциг
-
19 февраля
22:00
Челси
-
Бавария
-
25 февраля
22:00
Наполи
-
Барселона
-
25 февраля
22:00
Лион
-
Ювентус
-
26 февраля
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сити
-
26 февраля
22:00
Валенсия
-
Аталанта
-
10 марта
22:00
РБ Лейпциг
-
Тоттенхэм
-
10 марта
22:00
ПСЖ
-
Боруссия Д
-
11 марта
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
11 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Реал Мадрид
-
17 марта
22:00
Ювентус
-
Лион
-
17 марта
22:00
Барселона
-
Наполи
-
18 марта
22:00
Бавария
-
Челси
-
18 марта
22:00

Сарри не хотел бы сыграть против Реала в Лиге чемпионов

18 декабря 2019

Маурицио Сарри, Getty Images

Главный тренер Ювентуса высказался о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ, которая свела его команду с Лионом.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которой Лион встретится с Ювентусом

Главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри высказался о результате жребия и признался, что не хотел бы сыграть на этой стадии турнира с мадридским Реалом.

"Сейчас нет смысла говорить о Лионе, ведь матч с этой командой состоится аж через 70 дней. Впереди нас ждет зимнее трансферное окно и около 15 поединков. Оценивать соперника в данный момент не имеет смысла, потому что в будущем ситуация может в корне измениться". 

"Реал виделся мне самым неудачным жребием, а все остальные варианты вполне бы нас устроили. Посмотрим, что будет в феврале, но соперники в 1/8 финала Лиги чемпионов всегда сложные", — приводит слова Сарри Mundo Deportivo.

Напомним, ранее результат жеребьевки прокомментировал спортивный директор Лиона Жуниньо Пернамбукано, который назвал Ювентус безоговорочным фаворитом в матче с его командой.

Команды
 
 Rambler's Top100