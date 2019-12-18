Сарри не хотел бы сыграть против Реала в Лиге чемпионов

Главный тренер Ювентуса высказался о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ, которая свела его команду с Лионом.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которой Лион встретится с Ювентусом.

Главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри высказался о результате жребия и признался, что не хотел бы сыграть на этой стадии турнира с мадридским Реалом.

"Сейчас нет смысла говорить о Лионе, ведь матч с этой командой состоится аж через 70 дней. Впереди нас ждет зимнее трансферное окно и около 15 поединков. Оценивать соперника в данный момент не имеет смысла, потому что в будущем ситуация может в корне измениться".

"Реал виделся мне самым неудачным жребием, а все остальные варианты вполне бы нас устроили. Посмотрим, что будет в феврале, но соперники в 1/8 финала Лиги чемпионов всегда сложные", — приводит слова Сарри Mundo Deportivo.

Напомним, ранее результат жеребьевки прокомментировал спортивный директор Лиона Жуниньо Пернамбукано, который назвал Ювентус безоговорочным фаворитом в матче с его командой.