Ювентус — Барселона. Как это было

Football.ua вспоминает историю еврокубковых противостояний Барселоны и Ювентуса.

Когда речь идет о командах, которые едва ли не в каждом сезоне находятся среди фаворитов еврокубковых турниров, то не стоит удивляться, что их дорожки рано или поздно пересекутся. Впрочем, Барселона не так уж часто встречала на своем пути Ювентус.

Кубок ярмарок. Второй раунд

20.10.1970

Барселона — Ювентус 1:2

Голы: Марсиаль, 76 — Галлер, 12, Беттега, 55.

04.11.1970

Ювентус — Барселона 2:1

Голы: Беттега, 3, Капелло, 23 — Пуйоль, 83.

Первая встреча на европейских тропах Юве и Барсы случилась в далеком 1970 году в последнем розыгрыше Кубке Ярмарок. Тот турнир не входил в список соревнований под эгидой УЕФА, поэтому вспоминают о дебютной встрече итальянского и испанского грандов не так уж часто. Первая встреча на европейских тропах Юве и Барсы случилась в далеком 1970 году в последнем розыгрыше Кубке Ярмарок. Тот турнир не входил в список соревнований под эгидой УЕФА, поэтому вспоминают о дебютной встрече итальянского и испанского грандов не так уж часто.

Фаворитом пары была Барселона, которая, как нетрудно догадаться, подкупала своей остроатакующей игрой. Однако грамотно организованная оборона итальянцев и в первом, и во втором матчах дала возможность каталонцам расписаться в своих воротах лишь после того, как Бьянконери сами забивали дважды.

После этого успеха уже Юве все называли главным фаворитом турнира, однако он не оправдал доверия своих поклонников, уступив в финале Лидс Юнайтед за счет лишнего выездного гола англичан.

Кубок чемпионов, 1/4 финала

05.03.1986

Барселона — Ювентус 1:0

Гол: Альберто, 82.

19.03.1986

Ювентус — Барселона 1:1

Голы: Платини, 44 — Арчибальд, 30.

Первой встречи в официальных турнирах УЕФА пришлось ждать аж до 1986 года, и состоялась она в четвертьфинале Кубка чемпионов. На сей раз в фаворитах числилась Старая Синьора, да и могло ли быть иначе, если она была действующим обладателем трофея, а в ее составе блистали Платини и Микаэль Лаудруп, Кабрини и Ширеа. Подбор исполнителей в команде Терри Венейблса был пожиже, однако и на сей раз фавориту не повезло. Первой встречи в официальных турнирах УЕФА пришлось ждать аж до 1986 года, и состоялась она в четвертьфинале Кубка чемпионов. На сей раз в фаворитах числилась Старая Синьора, да и могло ли быть иначе, если она была действующим обладателем трофея, а в ее составе блистали Платини и Микаэль Лаудруп, Кабрини и Ширеа. Подбор исполнителей в команде Терри Венейблса был пожиже, однако и на сей раз фавориту не повезло.

В первом матче на Камп Ноу при изобилии опасных моментов и остроатакующей игре обеих команд исход противостояния решил дальний удар Хулио Альберто.

Результат отнюдь не трагичный, особенно если вспомнить, что в те времена футбольная Европа делилась так: Ювентус Джованни Трапаттони и все остальные. Однако в Турине хозяева пропустили от Арчибальда, и, как ни старались, смогли разродиться лишь голом Платини.

Интересно, что и на сей раз победитель этой пары дошел до финала, и снова уступил сопернику, который ну никак не мог считаться ровней Барселоне. Стяуа выиграла в серии пенальти и, кроме самого почетного трофея европейского клубного футбола, получила право оспорить Суперкубок УЕФА с выигравшим Кубок Кубков киевским Динамо.

Кубок кубков. 1/2 финала

10.04.1991

Барселона — Ювентус 3:1

Голы: Стоичков, 56, 60, Гойкоэчеа, 76 — Казираги, 12.

24.04.1991

Ювентус — Барселона 1:0

Гол: Р.Баджо, 61.

Спустя пять лет сильнее вновь оказалась Барселона. Победу в первом матче хозяевам обеспечил дубль Стоичкова, а в Турине сильнее оказался Ювентус. Правда, особой радости эта победа Зебрам не принесла, ведь кроме точного удара Роберто Баджо за полчаса до финального свистка, хозяева больше ни на что не сподобились. А счастье было так близко! Спустя пять лет сильнее вновь оказалась Барселона. Победу в первом матче хозяевам обеспечил дубль Стоичкова, а в Турине сильнее оказался Ювентус. Правда, особой радости эта победа Зебрам не принесла, ведь кроме точного удара Роберто Баджо за полчаса до финального свистка, хозяева больше ни на что не сподобились. А счастье было так близко!

Лига чемпионов. 1/4 финала

09.04.2003

Ювентус — Барселона 1:1

Голы: Монтеро, 16 — Савиола, 78.

22.04.2003

Барселона — Ювентус 1:2 (д.в.)

Голы: Хави, 66 — Недвед, 53, Салайета, 114.

В начале XXI века команды впервые не смогли выявить победителя в основное время. Первый матч на Делле Альпи изобиловал борьбой, но не отличался особенной красотой. Как сказал тогда тренер Барселоны Радомир Антич, когда играешь против итальянцев, можно забыть о красоте футбола. Счет открыли хозяева, а гости отыгрались под занавес встречи и с уверенностью в благоприятный исход возвращались в Каталонию. В начале XXI века команды впервые не смогли выявить победителя в основное время. Первый матч на Делле Альпи изобиловал борьбой, но не отличался особенной красотой. Как сказал тогда тренер Барселоны Радомир Антич, когда играешь против итальянцев, можно забыть о красоте футбола. Счет открыли хозяева, а гости отыгрались под занавес встречи и с уверенностью в благоприятный исход возвращались в Каталонию.

Однако результативная выездная ничья успеха Барсе не принесла. События разворачивались по тому же сценарию, однако на сей раз при счете 1:1 матч не мог быть остановлен. В дополнительное же время успех сопутствовал гостям.

Удивительное совпадение, но и теперь победитель противостояния Ювентуса и Барселоны добрался до финала Лиги чемпионов. И по той же традиции снова проиграл. Решающий пенальти в финальной серии итальянского противостояния забил форвард Милана Андрей Шевченко.

Лига чемпионов. Финал

06.06.2015

Ювентус — Барселона 1:3

Голы: Мората, 55 - Ракитич, 4, Суарес, 68, Неймар, 90+7.

Последняя встреча двух европейских грандов состоялась два гола назад, причем на сей раз это произошло не на ближайших подступах к европейским вершинам, а в финале Лиги чемпионов. Тогда Барселона была безоговорочным фаворитом поединка. Порой даже ярые поклонники Старой Синьоры, готовые по любому поводу чуть ли не зубами в горло оппоненту вцепиться, отстаивая постулат о том, что Юве на свете всех сильней, тайком шли в букмекерские конторы и ставили на победу Барсы. Коэффициент был мизерный, зато ставка 100-процентная. Последняя встреча двух европейских грандов состоялась два гола назад, причем на сей раз это произошло не на ближайших подступах к европейским вершинам, а в финале Лиги чемпионов. Тогда Барселона была безоговорочным фаворитом поединка. Порой даже ярые поклонники Старой Синьоры, готовые по любому поводу чуть ли не зубами в горло оппоненту вцепиться, отстаивая постулат о том, что Юве на свете всех сильней, тайком шли в букмекерские конторы и ставили на победу Барсы. Коэффициент был мизерный, зато ставка 100-процентная.

Кое-кто пытался заикнуться о памятном всем финале Лиги чемпионов 1994 года, когда Милан также никем не принимался в расчет, но вынес Барселону со счетом 4:0, но на такого знатока футбольной истории смотрели в лучшем случае с сожалением...

Казалось, все прогнозы подтверждаются, ведь уже на 4-й минуте Ракитич открыл счет на Олимпиаштадионе в Берлине. Но в тот день подопечные Массимилиано Аллегри были так настроены на борьбу, что казалось, если бы для победы надо было отдать жизнь, ни один из них не раздумывал бы и секунды. И начале второго тайма Морате удалось сравнять счет!

Правда, надежда поклонников Бьянконери жила лишь 13 минут до гола Суареса. Но и после этого Юве не сдавался. Казалось, каталонцы сами опешили от того, что кто-то осмеливается бросать им вызов! Наверное, именно поэтому все вопросы о победителе были сняты лишь на 7-й (!) компенсированной минуте Неймаром.

Ту Барселону просто невозможно было обыграть. Но тот Ювентус не был достоин жалости и соболезнований по поводу поражения. Зебры покидали поле с высокоподнятыми головами, хотя на глазах многих футболистов блестели слезы. Поклонники Юве гордились своими любимцами и верили, что придет время реванша...