Атлетико — Байер. Накануне

Среда, 21.45, Мадрид, Висенте Кальдерон, арбитр — Сергей Карасев (Россия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Первый матч

Байер — Атлетико 2:4

Голы: Белльараби, 48, Савич, 67, автогол — Сауль, Гризманн, 25, Гамейро, 58, с пенальти, Торрес, 86.

Трудно сказать, на что может рассчитывать Байер после поражения от Атлетико дома. При таком вязком и грамотно обороняющемся сопернике, как Матрасники, тяжело рассчитывать даже на один забитый мяч, а тут и двух будет мало. Естественно, Фармацевты с первых же секунд будут искать счастье у чужих ворот, но надежды на то, что хозяев удастся втянуть в открытый футбол, в котором на каждый удар следует соответствующий ответ, очень мало.

Могли бы помочь Байеру кадровые проблемы команды Симеоне (травмированы Тьяго, Фернандес, Гамейро, дисквалифицированы Габи и Филипе Луис) но и у гостей отсутствующих хватает, причем помимо традиционных причин для этого (травмы Бендера, Кисслинга, Та, Топрака и дисквалификации Чалханоглу и Хенрикса) есть и встречающаяся довольно редко — юный Хаверц как раз сдает экзамены...

После выездной победы со счетом 4:2 лишь раз (из 29 случаев) команда не смогла выйти в следующий раунд: в первом раунде Кубка кубков сезона-1984/85 Барселона умудрилась проиграть дома Метцу — 1:4.

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак — Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандес — Партей, Сауль, Коке, Карраско — Гризманн, Корреа.

Байер: Лено — да Коста, Едвай, Драгович, Венделл — Баумгартлингер, Кампль — Белльараби, Фолланд, Брандт — Чичарито.

Не сыграют: Тьяго, Фернандес, Филипе Луис, Габи, Гамейро — Та, Топрак, Чалханоглу, Хенрикс, Хавертц, Кисслинг.

Под вопросом: Савич, Торрес — Бендер.

Слова

Диего Симеоне, тренер Атлетико:

"Мы всегда стремимся как можно лучше выступить в любом турнире. Мы стараемся финишировать как можно выше в Ла Лиге и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. При этом мы хотим, чтобы наш футбол был привлекательным, демонстрировать наш собственный стиль. Для меня самое главное, чтобы футболисты гордились футболками, в которых выступают, и не жалели после матча, что опозорили их. И это не зависит от ранга турнира. Нам будет противостоять соперник, любящий и умеющий атаковать, поэтому легко не будет. Возможен любой камбэк, и дело не в примере Барселоны, так было всегда. По ход матча может возникнуть любая ситуация, и надо, чтобы команда могла найти выход при любых раскладах".

Тайфун Коркут, наставник Байера:

"Мы знаем, что должны сделать и знаем, что это будет непросто. Атлетико славится прагматизмом и умением достигать поставленной цели. Не стоит рассуждать о шансах, нужно лишь помнить, что у нас есть 90 минут, в течение которых можно исправить ситуацию".