Лига чемпионов: 4 команды уже в плей-офф, 3 — за бортом турнира

По итогам 4 тура группового этапа Лиги чемпионов определился ряд клубов, которые обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.

Благодаря победам в отчетном туре, четыре команды досрочно забронировали места в плей-офф.

Среди них ПСЖ (12 очков, группа B), Бавария (9 очков, группа B), Манчестер Сити (12 очков, группа F) и Тоттенхэм (10 очков, группа H).

Определились и команды, которые потеряли все шансы на попадание в 1/8 турнира. Это Андерлехт (0 очков, группа B), Селтик (3 очка, группа B) и Фейеноорд (0 очков, группа F).

Таким образом, у оставшихся 25 команд есть два матча, чтобы добыть путевку в следующий этап соревнований.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 11 декабря.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.