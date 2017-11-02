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1
01 ноября
21:45
Спартак М
-
Марибор
-
21 ноября
19:00
Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Лига чемпионов: 4 команды уже в плей-офф, 3 — за бортом турнира

02 ноября 2017

Getty Images

По итогам 4 тура группового этапа Лиги чемпионов определился ряд клубов, которые обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.

Благодаря победам в отчетном туре, четыре команды досрочно забронировали места в плей-офф.

Среди них ПСЖ (12 очков, группа B), Бавария (9 очков, группа B), Манчестер Сити (12 очков, группа F) и Тоттенхэм (10 очков, группа H).

Определились и команды, которые потеряли все шансы на попадание в 1/8 турнира. Это Андерлехт (0 очков, группа B), Селтик (3 очка, группа B) и Фейеноорд (0 очков, группа F).

Таким образом, у оставшихся 25 команд есть два матча, чтобы добыть путевку в следующий этап соревнований.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 11 декабря.

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