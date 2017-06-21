Венгер: Гол Барселоны из офсайда в 2006-м отменили бы, будь тогда видеоповторы

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер приветствует новые технологии в футболе, не забыв упомянуть и о старых обидах.

По мнению многоопытного наставника Канониров, система с видеоассистентом рефери – отличное нововведение, которое помогло бы избежать множества ошибок в прошлом.

"Самый важный для меня момент, который можно было изменить с помощью видеоповторов – гол Барселоны, когда сине-гранатовые сравняли счет в финале Лиги чемпионов", — сказал Венгер.

"Мы вели в счете 1:0, и незадолго до финального свистка пропустили из офсайда. Этого трофея нам не хватает".

"Также можно было бы избежать второй желтой карточки Робина ван Перси в поединке с Барселоной в 2011-м году. Тогда это решение убило нас".

"Я вспомнил лишь то, что первым пришло мне на ум. Но подобных моментов было очень много", — завершил француз.

В финале Лиги чемпионов 2006-го года Арсенал с 18-й минуты играл в меньшинстве, однако сумел открыть счет усилиями Сола Кэмпбелла.

Продолжительное время Канониры удерживали лидерство, однако на 76-й минуте Самуэль Это'О сравнял счет, а на 81-й минуте вышедший на замену Жулиано Беллетти принес Барсе победу со счетом 2:1.