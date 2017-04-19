Рамос: Пике стоит пересмотреть матч с ПСЖ

Ответный четвертьфинальный поединок между мадридцами и мюнхенцами действительно выдался богатым на спорные и скандальные решения арбитра. Вторая желтая карточка Артуро Видалю и засчитанный гол Криштиану Роналду из офсайда стали предметами горячих обсуждений среди болельщиков футбола.
Присоединился к полемике и Жерар Пике, запостивший на своей странице в Twitter критическое сообщение, которое состояло просто из троеточия…
Ответ для Пике нашелся у Серхио Рамоса, который порекомендовал своему партнеру по сборной Испании обратить внимание на работу судейской бригады в ответном матче Барселоны против ПСЖ (6:1).
"Пике стоит пересмотреть игру с ПСЖ, и тогда увидим, скажет ли он то же самое о работе арбитров. Давайте подождем ответного матча между Барселоной и Ювентусом и посмотрим, что произойдет", — сказал Рамос.
"Всем придется принять эти решения, хотя я всегда выступаю за внедрение технологии видеооповторов".
Мадридский Реал добыл победу над Баварией со счетом 4:2 и обеспечил себе участие в полуфинале Лиги чемпионов.