Рамос: Пике стоит пересмотреть матч с ПСЖ

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал критическое сообщение защитника Барселоны Жерара Пике в социальных сетях, касающееся судейства в матче между Королевским клубом и Баварией.

Ответный четвертьфинальный поединок между мадридцами и мюнхенцами действительно выдался богатым на спорные и скандальные решения арбитра. Вторая желтая карточка Артуро Видалю и засчитанный гол Криштиану Роналду из офсайда стали предметами горячих обсуждений среди болельщиков футбола.

Присоединился к полемике и Жерар Пике, запостивший на своей странице в Twitter критическое сообщение, которое состояло просто из троеточия…

... — Gerard Piqué (@3gerardpique) 18 апреля 2017 г.

Ответ для Пике нашелся у Серхио Рамоса, который порекомендовал своему партнеру по сборной Испании обратить внимание на работу судейской бригады в ответном матче Барселоны против ПСЖ (6:1).

"Пике стоит пересмотреть игру с ПСЖ, и тогда увидим, скажет ли он то же самое о работе арбитров. Давайте подождем ответного матча между Барселоной и Ювентусом и посмотрим, что произойдет", — сказал Рамос.

"Всем придется принять эти решения, хотя я всегда выступаю за внедрение технологии видеооповторов".

Мадридский Реал добыл победу над Баварией со счетом 4:2 и обеспечил себе участие в полуфинале Лиги чемпионов.