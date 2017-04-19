Анчелотти: Не думаю, что Реал имеет влияние на судей — они просто ошибались

Тренер Баварии Карло Анчелотти прокомментировал неоднозначное судейство во вчерашнем поединке между его командой и мадридским Реалом.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов немецкая команда сумела дважды забить Королевскому клубу, переведя игру в овертайм.

Тем не менее, незадолго до конца основного времени полузащитник Баварии Артуро Видаль получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером, при этом видеоповторы четко показали, что чилиец играл в мяч. Помимо этого, второй гол Реала в поединке, который и стал победным по сумме двух матчей, был забит из явного офсайда.

После матча Анчелотти раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Виктором Кашшаи, при этом исключив причастность Реала к столь некомпетентному судейству.

"От этой игры мы ожидали чего угодно, кроме такой работы арбитров. Очень жаль, потому что в остальном это был идеальный матч", — сказал Анчелотти в интервью Mediaset Premium.

"Я очень горжусь своими игроками, так как они сделали все, что могли, и даже больше. Но все произошло так, как произошло… Вероятно, рефери не справился со своей задачей".

"Я не думаю, что Реал имеет какое-то влияние на судей. Арбитры сегодня просто ошибались. Я никогда не был поклонником технологии видеоповторов, но, должен заметить, сейчас она необходима".

"Нельзя определять полуфиналиста Лиги чемпионов таким образом. Я говорил с Зинедином Зиданом после матча, и он согласился со мной, что работа рефери была плохой".

"Подобное не должно происходить на таком уровне, и, я надеюсь, что технологии будут помогать судьям как можно скорее", — завершил Карло.

Поединок завершился победой Реала со счетом 4:2, которая в седьмой раз подряд вывела мадридцев в полуфинал Лиги чемпионов.