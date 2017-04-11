Кроос: Бавария — это особенный период моей карьеры

Полузащитник Реала Тони Кроос поделился эмоциями от предстоящей встречи со своим бывшим клубом — Баварией.

Полузащитник Реала Тони Кроос долгое время защищал цвета Баварии, что делает для него грядущее противостояние в Лиге чемпионов особенно принципиальным.

"В Баварии я провел свои первые матчи как профессиональный футболист. И еще много матчей потом, после полуторагодичной аренды в Байере. Я завоевал множество титулов, играл с фантастическими футболистами и работал с топ-тренерами. Поэтому о времени в Баварии у меня сохранились самые хорошие воспоминания", — признался Кроос.

"Я стараюсь следить за успехами команды, хотя порой бывает сложно. У нас плотный график, плюс я много времени посвящаю личной жизни. Там до сих пор много парней, с которыми мы вместе играли или с которыми я выступаю за сборную, так что мы общаемся. Некоторых знаю и вне футбола, с кем давно знаком. Как ни крути, а Бавария — это особенный период моей карьеры".

"С тех пор как Зидан возглавил команду, он многое изменил. Когда он пришел, ситуация у нас была не из лучших. Он здорово начал, создал хорошую атмосферу и задал совершенно новое направление. Мы показываем более качественный футбол, и наградой за это стала победа в Лиге чемпионов в прошлом году. В этом сезоне у нас хорошие позиции в двух турнирах, и, конечно, это тоже его заслуга", — отметил Кроос работу Зинедина Зидана.

"У нас с ним хорошие отношения. Наши взгляды на стиль игры Реала совпадают, и он дает мне почувствовать, что я для него важен", — добавил немецкий полузащитник.

Тони Кроос перешел из Баварии в Реал в 2014 году за 30 миллионов евро.