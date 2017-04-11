Игуаин: В первом матче с ПСЖ у Барселоны был выходной

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Барселоной.

Первый поединок четвертьфинального противостояния Ювентуса и Барселоны состоится в Турине 11-го апреля в 21:45.

"Футбол непредсказуем. Все думали, что Барса покинет турнир, а она вышла в четвертьфинал. Думаю, в матче с Ювентусом они будут намного увереннее. В первом матче с ПСЖ у Барселоны был выходной. Думаю, такого больше не повторится", — цитирует Игуаина Goal.

"У нас есть маленькое преимущество – первый матч состоится в Турине. Мы хотим выиграть в родных стенах, чтобы увеличить свои шансы на выход в полуфинал".

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Гонсало Игуаин сыграл семь матчей, забив три мяча.