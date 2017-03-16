Жардим: Наш проход Ман Сити говорит о силе французского футбола

Главный тренер Монако Леонардо Жардим поделился своими эмоциями после выхода Монегасков в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Монако в родных стенах одолел Ман Сити со счетом 3:1, что позволило команде по итогам двухматчевого противостоянии выйти в следующий этап турнира.

"Я много мечтал о сегодняшнем дне. Думаю, что Монако хорошо удается противостоять английским клубам", — сказал Жардим на послематчевой пресс-конференции.

"Нам удалось выбить из турнира вторую команду Англии (на самом деле Ман Сити делит очки с Тоттенхэмом, но занимает третье место в АПЛ, — прим.). Это говорит о силе французского футбола".

"Мы отлично выступили в первом тайме, совершенно не позволяя сопернику играть в свой футбол. Мы довольны матчем. Считаю, что Монако заслуженно прошел Манчестер Сити".

Своего соперникf по 1/4 финала Лиги чемпионов Монегаски узнают уже завтра, когда в Ньоне состоится жеребьевка.