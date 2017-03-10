Айтекин получил высокую оценку от DFB за судейство в матче Барселона — ПСЖ

Немецкий футбольный союз (DFB) считает, что Дениз Айтекин хорошо отработал на матче Барселоны и ПСЖ в рамках Лиги чемпионов.

Немецкий футбольный союз (DFB) поддержал арбитра Дениза Айтекина, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между Барселоной и ПСЖ (6:1).

Судейские решения Айтекина в том матче вызвали немало вопросов и споров, в том числе и в Германии. Но DFB придерживается другого мнения на этот счет, дав положительный вердикт главному арбитру встречи.

Было отмечено, что работа Айтекина была очень хорошей, и решение по назначению пенальти за фол на Луисе Суаресе на 90-ой минуте имело все основания.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА может отстранить судью матча Барселона — ПСЖ.