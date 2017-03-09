Барселонский осадочек

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона — ПСЖ

Безумно круто, кто спорит — еще несколько дней не попустит, а уж составители статальманахов будут писать кипятком еще добрую четверть века. 6:1 после 4:0, победа трех веков и вообще вне всяких историй – потому что This is Barsa!!!

Правда, Реал уже выигрывал дома 6:1 – только после 0:3 в гостях, кажется, с Андерлехтом в Кубке УЕФА, но вы проверьте; как бы то ни было, все испанские гранды мне равно до фени – болеть за них я могу, только если кого-то тренирует Жозе Моуриньо или если кто-то показывает нечто воистину достойное внимания… Извините, я не хотел потревожить ваше торжество.

Но вы всё же отвлекитесь на секунду – и от барселонского счастья, и от опустившегося на Киев уже второй раз (закономерность?) вонючего смога. Почему, почему я такой скептичный мерзавец, скажите на милость? Только потому что настолько нехороший тип, только и мечтающий о том, чтобы обгадить радость честным людям, которые болеют за народную Барсочку против мерзкошейхового ПСЖ?! За адептов атакующего, искреннего, искристого, открытого футбола против кого-то там?!

Ну-ка, живо скажите мне в ответ: как я могу не материться при двух левых пенальти? Ага, первый чистый – восхитительно, классно он Неймара головой завалил. Ну уж по поводу второго даже ярые фанаты помалкивают, правда?!

Ах да – рассказывают, что в первом тайме не поставили "точку" на Неймаре. А руку Маскерано стыдливо засовывают в оптовый пакет «сомнительных ситуаций», конечно же. Но скажите на милость – вот как "Барселона" после этого намерена отмазываться от всеевропейского позора? Или результат превыше всего, а пипл, как обычно, схавает?!

ПСЖ виноват, безусловно виноват – в том, что был никакой до 0:3, в том, что не использовал свои стопроцентные моменты при 1:3. Но это ничуть не отменяет толкования обыкновенных футбольных правил.

Да, я болельщик Челси и у меня свои счеты с Барселоной — в частности, по поводу свинства в полуфинале 2009 года, которое сейчас приобретает совершенно иную окраску (свинства Овребо, опять-таки ничуть не оспариваемого даже самыми заядлыми "кулес"). Черт возьми! Я не знаю, как бы я повел себя, будучи фанатом Барсы — может, вместе со многими сошел бы с ума от счастья. Черт возьми! Я не знаю, как повел бы себя, если бы такое, пусть и с помощью арбитра, удалось Челси. Но черт возьми! Я – не пробовал. А вы – попробовали и, похоже, наслаждаетесь, в который раз утверждая: "Нам – всё. Закон – врагам".

Извините, стыдно. Не могу радоваться, хотя по жизни более чем равнодушен что к Пари, что к Сен-Жермену, что к Аль-Хелаифи. Закройте два левых гола хоть чем-нибудь, изыщите каталонский фиговый листок! А то такие, как я, усмотрят закономерность. И вы будете долго, нужно и бестолково ее опровергать, крича, что всё справедливо и т.д.

Не удивлюсь, если после такого говна "Барселона" выиграет Лигу чемпионов. То-то будет радости средь глорихантеров.