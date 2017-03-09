Камбэк века: Барселона отыграла четыре гола и прошла ПСЖ

Барселона разгромила ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошла в следующую стадию.

Противостояние Барселоны и ПСЖ на этот раз выдалось крайне непредсказуемым. В первом матче парижане просто смели каталонцев, забив 4 безответных гола.

Но даже при таком преимуществе футбольная общественность ожидала от Барселоны камбэка, хотя и было понимание, что вопросы в этой паре практически сняты.

По первому тайму казалось, что ПСЖ также убедил себя в том, что Барселона способна на камбэк. Уж очень неуверенно выглядели гости в дебюте встречи. Эта нервозность воплотилась в гол уже на третьей минуте, когда Кевин Трапп ошибся на выходе и Луис Суарес головой проткнул мяч.

После такого начала ПСЖ немного собрался и совершил пару попыток атак, которые ничем опасным не завершились. В основном же события проходили на половине поля гостей, но и до опасных моментов дело доходило не часто. Игра уже шла к перерыву, когда интрига возродилась с новой силой.

Андрес Иньеста прорвался с фланга и протолкнул мяч пяткой дальше, после чего Курзава подсек мяч в собственные ворота. Опять неуверенность привела к нелепой ошибке и очень шаткому положению для ПСЖ.

Второй тайм начался для ПСЖ также катастрофически. В самом дебюте парижане получили в свой ворота пенальти. Томас Менье подскользнулся и задел Неймара, за что арбитр указал на точку. Месси уверенно реализовал приговор и сделал счет уже совсем угрожающим.

Настоящим спасителем для Парижа казался Эдинсон Кавани. Уругваец при счете 3:0 включился и стал находить моменты. Первый шанс окончился ударом в штанге, но в середине тайма форвард с ударной позиции замкнул скидку и, казалось, что убил интригу матча.

Барселона сделала все для того, чтобы пройти дальше, но встреча близилась к концу. Гол Неймара на 88-ой минуте казался лишь утешением, но все только начиналось в этом противостоянии. Уже через две минуты каталонцы заработали второй пенальти, реализовать который вызвался Неймар — 5:1! Теперь у Барселоны было пять минут и необходимость забивать еще один гол.

Развязка этого матча войдет навсегда в историю мирового футбола. Уже на пятой добавленной минуте Барселона заработала штрафной. Навес окончился ударом Серхи Роберто, который и стал решающим. Барселона сумела сделать практически невозможное — отыграться после четырех голов отставания. Каталонцы идут дальше, ну а болельщики ПСЖ еще долго будут вспоминать этот вечер с болью.

Барселона - ПСЖ 6:1 (Первый матч — 0:4)

Голы: Суарес, 3, Курзава, 40 (аг), Месси, 50 (п), Неймар, 88, 90 (п), Роберто, 90+5 — Кавани, 62

Барселона: тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья (Серхи Роберто, 76), Бускетс, Ракитич (Гомеш, 84), Иньеста (Туран, 65), Месси, Суарес, Неймар

Запасные: Силлессен, Динь, Альба, Серхи Роберто, Туран, Гомеш, Алькасер

ПСЖ: Трапп, Менье (Крыховяк, 90), Маркиньос, Силва, Кюрзава, Рабьо, Матюйди, Лукас (Ди Мария, 55), Верратти, Дракслер (Орье, 75), Кавани

Запасные: Ареола, Кимпембе, Орье, Крыховяк, Пасторе, Ди Мария, Бен-Арфа