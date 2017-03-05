Энрике: Мы должны доказать, что лучше ПСЖ

Главный тренер Барселоны Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в поединке против Сельты (5:0), а также поделился своими ожиданиями от матча с ПСЖ.

Вчера на Камп Ноу Барселона разгромила Сельту (5:0), а уже 8 марта команде предстоит ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что в первом матче в Париже каталонцы потерпели сокрушительное поражение (0:4), и теперь шансы Барселоны на выход в следующий этап соревнования кажутся очень низкими.

"Я видел, как игроки наслаждались игрой. Это было наше лучшее выступление в матчах против Сельты", — сказал Энрике после матча.

"Все игроки, которые получили шанс сыграть, сделали это на высочайшем уровне. Когда ты наслаждаешься футболом, ты забиваешь голы. Это была отличная игра с нашей стороны".

"ПСЖ будет давить на нас, а не защищаться, как это делала Сельта, но будем стараться взять игру в свои руки"

"Это не нормально, что ПСЖ был на голову выше нас в первом матче и по игре, и по счету на табло. В ответном поединке мы должны доказать, что лучше ПСЖ."