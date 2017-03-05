Эмери: Барселона может быть опаснее

В первом матче 1/8 финала ЛЧ ПСЖ разбил Барселону 4:0. Недавно Луис Энрике заявил, что покинет каталонцев в конце сезона.
Вчера Барса обыграла Сельту 5:0 и теперь попытается "сотворить чудо" в матче против ПСЖ 8 марта.
"Барселона может быть опаснее", — цитирует Эмери Omnisport.
"Ей придется работать, чтобы отыграться после первого матча, но она на это способна. В составе каталонцев собраны футболисты, привыкшие к сложным матчам. Так что нам нужно хорошо поработать на тренировках и быть ментально готовыми к сложным 90 минутам".
"Игра должна приносить наслаждение. Это будет прекрасный матч для наших фанатов, для нас самих и для клуба. Мы желаем играть в футбол".
В последних двух матчах Барселона забила в ворота соперников 11 голов.