Эмери: Барселона может быть опаснее

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери ожидает сложный ответный поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ ПСЖ разбил Барселону 4:0. Недавно Луис Энрике заявил, что покинет каталонцев в конце сезона.

Вчера Барса обыграла Сельту 5:0 и теперь попытается "сотворить чудо" в матче против ПСЖ 8 марта.

"Барселона может быть опаснее", — цитирует Эмери Omnisport.

"Ей придется работать, чтобы отыграться после первого матча, но она на это способна. В составе каталонцев собраны футболисты, привыкшие к сложным матчам. Так что нам нужно хорошо поработать на тренировках и быть ментально готовыми к сложным 90 минутам".

"Игра должна приносить наслаждение. Это будет прекрасный матч для наших фанатов, для нас самих и для клуба. Мы желаем играть в футбол".

В последних двух матчах Барселона забила в ворота соперников 11 голов.