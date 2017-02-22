УЕФА может не допустить Лейпциг к участию в Лиге чемпионов

Правила УЕФА запрещают одновременно участвовать в еврокубках клубам, которые находятся под контролем одного человека или компании.

В нынешнем сезоне РБ Лейпциг, принадлежащий концерну Red Bull, впервые играет в Бундеслиге. Подопечные Ральфа Хассенхютля начали с места в карьер – после 21-го тура они идут на 2-м месте, уступая лишь Баварии. В случае финиша на втором месте Лейпциг получит право на участие в Лиге чемпионов.

Принято считать, что Red Bull принадлежит еще и одноименный клуб из Зальцбурга. После 22 туров Быки лидируют в чемпионате Австрии. Они опережают на 3 пункта Аустрию. Если чемпионат так и завершится, Ред Булл Зальцбург также должен получить право на участие в Лиге чемпионов.

Однако, по информации Salzburger Nachrichten, УЕФА не может допустить, чтобы в еврокубках играли одновременно два клуба, принадлежащие одной компании. Поэтому один из клубов может быть исключен. Причем случится это даже, если команды попадут в разные еврокубки, т.е. исключен вариант, при котором одна из команд играла бы в Лиге Европы, а другая – в ЛЧ.

Издание сообщает, что решение УЕФА вынесет в конце сезона, однако уже сейчас он работает над этим вопросом. По мнению организации, допуск к турниру обеих коллективов негативно бы сказался на доверии к ней и подорвал бы авторитет турниров.

В то же время, Red Bull в последнее время отграничивается от Зальцбурга. Компания утверждает, что ее сотрудничество с австрийским клубом – не более, чем обычное спонсорское соглашение. Это и является единственной лазейкой, которая может позволить играть в еврокубках и Лейпцигу, и Зальцбургу одновременно.

В случае, если Red Bull не сумеет доказать, что является лишь спонсором австрийцев, к еврокубкам не будет допущена команда, занявшая более низкое место в своем национальном чемпионате.