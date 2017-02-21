Верратти: Никогда не говорил, что хочу играть за Барселону

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал свои слова о желанни играть за каталонский клуб.

Верратти недавно заявил, что каждый футболист хотел бы играть за Барселону. В СМИ начали обсуждать возможный трансфер Марко, однако футболист поспешил объяснить свои слова.

"Моя мечта — играть в Париже. В СМИ писали, что я мечтаю играть за Барселону, но я никогда не говорил этого. Даже если бы мы не обыграли Барселону в ЛЧ, я бы не сказал такого", — заявил Верратти.

"Я доверяю клубу и этому проекту. Когда вы являетесь частью большого проекта, вы чувствуете себя хорошо", — добавил итальянский полузащитник.

В нынешней кампании на счету Марко 17 матчей в Лиге 1 (2 гола, 3 ассиста) и 7 – в ЛЧ (2 ассиста).

Парижане в родных стенах разгромили Барселону со счетом 4:0. Этот поединок состоялся в рамках 1/8 финала самого престижного европейского турнира. Ответный матч состоится 8 марта в Испании.