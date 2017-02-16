Де Лаурентис раскритиковал всех в Наполи, кроме Инсинье

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис жестко прошелся по команде послы выездного поражения в матче 1/8 финала от Реала (1:3).

"Думаю, что парням не хватило неаполетанского мужества. Всем, кроме Инсинье, который забил очень хитрый гол. Остальных на поле просто не было. Складывалось ощущение, что игроки преклонялись перед славными фигурами Реала, который даже не играл хорошо", — начал президент Партенопеи.

"Мы могли пропустить пять или шесть мячей, потому еще легко отделались. В Неаполе будет котел, но если команда пропустит, то снова посыпется. Когда вы молоды, то не должны быть надменны. Не хочу наказывать команду, но подумаю над этим".

"Инсинье стоит похвалить за его отношение к игре. Думаю, мы ожидаем слишком многого от людей, которые выступают не на своей позиции. Может быть, если был бы Милик, мы бы увидели другой футбол".

"Не хочу критиковать тренерский выбор, ведь ему всегда виднее. Я мог бы не согласиться с его решениями, но не посмею сказать ему это. Не говорю о том, что надо было выпускать Милика со старта, но хотелось бы больше экспериментов, что могло бы улучшить нашу игру".

"Не понимаю, почему мы мало задействуем новичков. Если бы я знал, что так произойдет, инвестировал бы в что-то другое".

"Мы думаем, что с высокой защитой мы можем победить любого. Однако в отдельных матчах, возможно, нужно отходить от традиционной тактики. Эти поражения являются здоровыми, ведь они заставляют нас прогрессировать и работать дальше".

"Я бы не говорил, что мы проиграли лишь потому, что у Реала просто более классные исполнители. В нашей команде есть игроки, которых хотели видеть у себя многие топ-коллективы, но я часто отвергаю предложения по ним", — резюмировал Де Лаурентис.