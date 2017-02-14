Агент: Если ПСЖ не сможет победить в Лиге чемпионов...

Донато Ди Кампли, агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти, утверждает, что в случае негативных результатов парижан на евроарене, его клиент может покинуть команду.

Ранее, агент Марко Вератти Донато Ди Кампли уже неоднократно высказывался по поводу перехода своего клиента в стан одного из итальянских коллективов.

Несмотря на всю мощь и силу парижского гранда, успехами на европейском поприще Принцы похвастаться все никак не могут — вот уже три года подряд ПСЖ вылетает с самого престижного турнира континента на стадии четвертьфинала.

В связи с такими удручающими результатами, агент игрока заявил, что в случае продолжения такой ситуации, Вератти покинет Принцов в следующее трансферное окно для достижения данной цели, но уже в другом клубе.

"Наша цель всегда одна — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, который также ставит перед собой эту задачу", — заявил Ди Кампли в интервью изданию Lequipe.

"Это не значит, что Марко должен добиться своей цели любой ценой — нет... Он просто хочет одержать победу в этом турнире. Если в ближайшее время это не представляется возможным с ПСЖ, тогда он сделает это в каком-нибудь другом месте", — резюмировал агент Вератти.

В текущем сезоне Марко провел за свой клуб в чемпионате 17 игр, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.

Напомним, что уже сегодня ПСЖ предстоит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны — начало встречи в 21:45 по киевскому времени.