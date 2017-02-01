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Заявка Ювентуса на плей-офф ЛЧ: Лихтштайнер, Ринкон — in, Эрнанес — out

01 февраля 2017

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Старая Синьора, после закрытия трансферного окна, решила несколько видоизменить свою заявку на плей-офф Лиги Чемпионов.

После нескольких рокировок во время зимнего трансферного окна, туринский Ювентус решил немного исправить текущий состав футболистов в заявке на 1/8 финала Лиги Чемпионов. 

Так, вместо ушедшего во французский Марсель Патриса Эвра, действующий чемпион Италии решил добавить в список, состоящий из 24-х футболистов, другого крайнего оборонца команды Штефана Лихтштайнера, которому, к слову, не нашлось место в этой же заявке, однако на стадии группового раунда соревнований.

Касаемо центральной оси бьянко-нери, то здесь также не обошлось без рокировок — вместо Эрнанеса, которому давно прочат уход из клуба, в заявке оказался зимний новичок Ювентуса Томас Ринкон, который в начале января пополнил ряды туринцев. перейдя из Дженоа.

Вся заявка Ювентуса на плей-офф текущего розыгрыша Лиги Чемпионов:

Вратари - Буффон, Нето, Аудеро;

Защитники - Алекс Сандро, Барцальи, Бенатья, Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Лихтштайнер, Ругани;

Полузащитники - Асамоа, Хедира, Лемина, Маркизио, Маттьелло, Пьянич, Ринкон, Стураро, Куадрадо;

Нападающие - Дибала, Игуаин, Манджукич, Пьяца.

Напомним, что соперником Ювентуса по 1/8 финала Лиги Чемпионов является португальский Порту — первая встреча состоится 22-го февраля в Португалии, ответная — 14-го марта в Италии. 

Источник: Football Italia

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