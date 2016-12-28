Выступление Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов в цифрах на фоне лидеров

Игра киевского Динамо, единственного представителя Украины, в групповом турнире Лиги чемпионов, оставила, как минимум, неоднозначное впечатление. Если бы не красивая победа над Бешикташем в последнем туре, можно было бы вполне обоснованно назвать итоги провальными. А так, говоря поэтическим языком, слабый лучик надежды сверкнул на закате.

Евро-Рейтинг, привыкший иметь дело с цифрами, решил сделать анализ выступления киевлян, не на основе эмоций, а на основе полученных результатов. При этом такие показатели, как точные передачи, сейвы, успешные подкаты и количество выполненных ТТД оставлены для рассмотрения профессионалов в сфере спорта. Проанализированы простые и понятные всем вещи: очки, забитые и пропущенные мячи, зрелищность и посещаемость. По каждой из номинаций составлен ТОП-10 лидеров, а также выделена позиция, на которой разместилось Динамо.

Лучшие по набранным очкам

С выбором лидеров в первой номинации все очень просто: чем больше очков набрал клуб на групповом этапе, тем более высокую позицию он занял.

Если две и более команды набирали равное количество очков, более высокое место занимал тот клуб, у которого лучше разница забитых и пропущенных мячей. Именно по этой причине Барселона оказалась выше Атлетико, Боруссия Д опередила Арсенал и Ювентус, Бавария – Реал и ПСЖ. Кроме Порту 11 очков набрали еще три клуба: Монако, Наполи и Севилья. Но, в рейтинг они не включены, т.к. имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем Порту.

Что касается Динамо, то с 5 очками оно занимает только 21 место в этом рейтинге. И является лидером среди всех четвертых команд Лиги чемпионов! А среди восьми третьих – находится посредине. Динамо набрало больше очков, чем Легия и Лудогорец, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей опережает Боруссию М и Ростов, у которых также пять очков. Получается, что с таким результатом в другой группе киевляне претендовали бы на место в Лиге Европы. В достаточно ровной группе В этого хватило только для четвертого места, увы.

Лучшие по забитым мячам

Выбор номинантов здесь также абсолютно понятен – чем больше мячей команда забила, тем более высокое место в рейтинге она заняла. Если два клуба забивали равное количество мячей, выше оказывался тот, у которого большее количество взятия ворот с игру, затем – по большему числу результативных поединков. Если и здесь паритет – те, у кого лучше разница.

Среди команд, вошедших в Топ-10 равенство по количеству забитых мячей существует между Ювентусом и Наполи – по 11. При этом, у каждого из клубов по два гола проведены с пенальти и по одной нулевой ничьей. Более высокое место Ювентуса объясняется лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Динамо забило 8 голов (шесть из них – в матче с Бешикташем). Столько же на счету Байера. Однако киевляне один из мячей забили с одиннадцатиметрового, что ставит их в общем рейтинге на одну позицию ниже Аптекарей.

Лучшие по разнице мячей

Для получения нужного результата следует не только много забивать, но и мало пропускать. Поэтому команды с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей – это те коллективы, у которых оборона и атака сбалансированы. Распределение в рейтинге, при равенстве данного показателя было таким: чем больше забито при одинаковой разнице, тем выше позиция: ориентация на привлекательность поединков для зрителя была положена в основу всех расчетов.

Как и в предыдущих рейтингах, не обошлось без более детального изучения вопроса – кто лучший. В ситуациях с Боруссией Д, Арсеналом и Реалом, а также ПСЖ и Порту все было достаточно просто: более высокие места заняли коллективы, которые забили больше всех мячей. А вот Атлетико и Копенгаген забили и пропустили мячей поровну – 7 и 2 соответственно каждый. Ни одного гола не было проведено с пенальти. Однако, у мадридцев только один нерезультативный матч, а у датчан – целых три, что ставит их на одну позицию ниже в рейтинге.

Динамо вновь оказалось на 16 месте. При этом команд, имеющих разницу мячей +2, четыре. Кроме киевлян это: Лион, Манчестер Сити и Монако. Далеко не худшая компания. Два последних клуба оказались в рейтинге выше, поскольку провели большее количество голов. Лион довольствовался пятью забитыми мячами, что обусловило его 17 место в рейтинге.

Лучшие по результативности поединков

Еще одна номинация, связанная с атакующими и оборонительными возможностями команд. Понятно, что в данной категории, наряду с признанными лидерами, способными много забивать, могут оказаться и клубы, которые, преимущественно пропускают. Однако, Евро-Рейтинг посчитал целесообразным включить ее в итоговый рейтинг, поскольку на матчах команд, входящих в первую десятку явно не приходится тосковать болельщикам. Сразу заметим, что девять из десяти клубов, вошедших в ТОП-10, продолжат участвовать в турнирах УЕФА весной следующего года. Это непрямо свидетельствует о приоритетах атакующего футбола.

Победителем оказалась Легия, результативности игр которой с Реалом (3:3) и Боруссией Д (4:8) могли завидовать и хоккеисты. А уж зрители там не скучали, по определению. Не удивительно, что три из четырех клубов из этой группы заняли весь пьедестал почете (места с первого по третье). Любопытно, что четвертый клуб, Спортинг, не смог оказать им должной конкуренции и выбыл из борьбы как в данном рейтинге (суммарно забив и пропустив только 13 мячей – 25 результат), так и в своей группе (четвертое место).

Традиционно, если показатели у команд были одинаковые, более высокое место получала та, которая больше забила. Именно поэтому Барселона стоит выше Арсенала, а Лудогорец – Селтика. По этой же причине в ТОП-10 вошла Бавария, а не Бенфика, у которой сумма забитых и пропущенных также составляет 20 мячей. Мюнхенцы забили 14 мячей, а португальцы только 10 мячей.

Что касается Динамо, то имея тотал 14, они занимают 22 позицию. Единственное, что может быть поставлено киевлянам в заслугу – это своеобразная "помощь" Бешикташу в попадании в данный ТОП. Понятно, турки и так играли результативно, вспомним хотя бы их 3:3 с Бенфикой. Однако, не пропусти они 6 мячей от Динамо в последнем туре, на шестой позиции в рейтинге был бы кто-то другой.

Лучшие по зрелищности матчей

Оценка зрелищности поединков рассчитывается рейтинговым агентством Евро-Рейтинг на основании ряда показателей, позволяющих определить привлекательность матча для зрителей. В первую очередь во внимание принимаются атакующие действия команд: количество ударов по воротам, выполненных точных передач, поданных угловых и проч. Кроме этого, учитывается боевой настрой команд (число нарушений, предупреждений, удалений), непредсказуемость конечного результата, общее число забитых и пропущенных мячей, назначенные в ходе встречи пенальти, интенсивность ведения игры (чистое игровое время матча и его удельный вес по итогам поединка). Также используется информация о посещаемости встреч, заполняемости стадионов – как непрямое свидетельство интереса зрителей и потенциальной привлекательности матча. Полученные результаты по каждой встрече обрабатываются, сравниваются с итоговыми данными по другим играм. На основе модели, разработанной рейтинговым агентством, рассчитывается рейтинг зрелищности матча. Чем он выше, тем привлекательнее для болельщика считается та или иная встреча.

Своеобразной производной от данного рейтинга является рейтинг зрелищности клубов, который позволяет сравнить между собой команды по итогам каждого тура. И хотя победители в матче, как правило, демонстрируют более высокий результат в зачет рейтинга, далеко не всегда команды, занимающая первые места по итогам турнира, показывают самую привлекательную игру.

По итогам группового турнира Лиги Чемпионов именно так и произошло. Больше всего очков набрали Барселона и Атлетико – по 15, а вот лучший результат в рейтинге зрелищности оказался у Реала. Осенью создалось впечатление, что данная команда просто не способна показывать унылую игру. И хотя открытый футбол, в некоторых случаях стоил испанцам потерянных очков, зрителям их выступления должны были нравиться.

Наверное, нет ничего удивительного в том, что все десять команд, демонстрирующих самую привлекательную игру, продолжат свои выступления в Лиге Чемпионов весной следующего года. Очевидно, что данный турнир противопоказан для клубов, игра которых остается пресной и откровенно оборонительной.

Динамо в рейтинге заняло 25 позицию среди 32 команд. Напомним, что еще в пятом туре киевляне входили в пятерку самых скучных клубов турнира, приняв участие в паре матчей, вошедших в ТОП-10 самых унылых игр тура. Поединок 6 тура перевернул все с ног на голову и позволил Динамо вырваться из явного "болота". Однако, рейтинговая оценка остается неудовлетворительной, хотя и отражает реальное состояние дел в команде.

Лучшие по посещаемости матчей

Многие болельщики утверждают, что для того, чтобы оценить качество выступления клуба, достаточно посмотреть на статистику посещаемости зрителями стадионов. Евро-Рейтинг сделал подобный расчет и приводит ниже ТОП-10 клубов, с самой многочисленной зрительской аудиторией.

В ТОП-10 вошло три немецких клуба и по два испанских и английских. Собственно, ничего особенно удивительного здесь нет: страны с традиционно высокой культурой боленья и стабильным интересом к футболу демонстрируют лучшие результаты. Добавим к этому еще и вместительные и комфортные стадионы, которые повышают привлекательность матчей для зрителей. И, обратим внимание на следующий интересный момент: только пять команд, вошедших в ТОП-10 самых зрелищных, вошли и в список самых посещаемых.

Динамо, хотя и располагает классным стадионом, не может похвастаться большим числом болельщиков. Тем более, что количество зрителей уменьшалось от тура к туру, в связи с невысокими результатами киевлян. Можно лишь предположить, как изменился бы данный показатель, если бы после встречи с Бешикташем на Олимпийском проводился еще один матч Лиги. Однако, это уже будет альтернативная история, а не футбольная аналитика.

Лучшие по заполняемости стадионов

Явным недостатком показателя, приведенного выше, являются изначально неравные условия, в которых находятся команды. Чем больше стадион, на котором играет клуб, тем выше вероятность того, что общее число болельщиков также будет больше, по сравнению с другими коллективами. Поэтому всегда используется второй показатель – процент заполняемости стадионов. Полученные Евро-Рейтинг результаты приведены ниже.

Только два из десяти клубов, демонстрирующих самую зрелищную игру, оказались в лидерах и по средней посещаемости и по проценту заполяемости стадионов. Это Арсенал и Бавария. Более того, только эти две команды и Леон с Селтиком входят в оба ТОПа, связанных с посещаемостью матчей Лиги Чемпионов.

Самый высокий процент заполняемости стадионов оказался далеко не у всех клубов-лидеров. ПСВ, Селтик и Спортинг вообще покинули европейские турниры. Ростов и Лион с трудом пробились в Лигу Европы. Получается, что на посещаемость матчей влияет не только выступление команд? Очевидно, что не менее важную роль в посещаемость играют, как минимум, два фактора: приверженность клубу и работа с аудиторией. Именно этими факторами, по мнению Евро-Рейтинг и обусловлено вхождение голландского, шотландского и португальского клубов в ТОП-10 команд с самой высокой заполняемостью стадионов.

Что касается Динамо, то его показатели здесь очень низкие. Киевляне находятся на предпоследнем месте в рейтинге с 35% заполянемостью стадиона. Ниже только одноклубники из Загреба – 34%. Находящийся на 30 месте Лудогорец имеет показатель, превышающий 50%. Заметим, что в плане набранных очков обе команды из Восточной Европы играли значительно хуже – Загреб не набрал ни одного очка и не забил ни одного мяча. У Лудогорца – три ничьи и три поражения при соотношении забитых и пропущенных мячей 6-15. В рейтинге зрелищности эти команды также ниже киевлян, что не позволяет говорить о проблеме, лежащей исключительно в плоскости низкого качества игры. Можем предположить, что имеет место явная недоработка в плане построения взаимоотношений клуба с аудиторией. Однако, и самим болельщикам, по крайней мере, той их части, которая не относит себя к глорихантерам, стоит задуматься.

Самые лучшие

Выявив ТОП-10 в каждой из семи номинаций, Евро-Рейтинг решил составить сводную оценку, позволяющую определить самых лучших по всем параметрам. Для этого, занятое клубом в каждом рейтинге место оценивалось обратно пропорциональным ему баллом. Например, команда, оказавшаяся первой в каком-то из рейтингов, получала за это 32 балла, вторая – 31 балл, третья – 30 баллов и так далее.

В случае, если несколько клубов разделяли места в рейтинге, дополнительные показатели не использовались. Каждая из команд получала средний из возможных баллов. Например, разделившие по количеству набранных очков 1-2 места Барселона и Атлетик получили в зачет рейтинга по 31,5 баллов каждый (32+31)/2=31,5. А занявшие 3-5 места в этой же номинации Арсенал, Боруссия Д и Ювентус – по 29 баллов (среднее от суммы 30, 29 и 28 баллов).

Кроме этого, был введен дополнительный показатель, учитывающий результат коллектива в групповом турнире. Если в своей группе команда занимала первое место, она получала 32 балла в зачет, за второе – 24, третье – 16 и четвертое – 8 баллов соответственно. Это было сделано для того, чтобы учесть ценность итоговой позиции каждого клуба и его дальнейшие еврокубковые перспективы.

В результате безоговорочно лучшим оказался лондонский Арсенал, набравший 239 баллов. Этот клуб оказался представлен во всех без исключения ТОПах, не опустившись ни разу ниже шестого места. Только Бавария смогла повторить результат лондонцев в плане представительства во всех номинациях. Однако, результаты мюнхенского клуба оказались ниже. Как следствие, в итоговом рейтинге баварцы оказались лишь пятые.

Евро-Рейтинг отмечает, что рассчитанный рейтинг может дать некоторое представление о логике менеджмента Арсенала, который не торопится простится с Венгером, несмотря на отсутствие новых трофеев. Действительно, клуб демонстрирует результативный атакующий футбол: добыто 4 победы при двух ничьих, набрано 14 очков (третий результат среди всех команд в групповом турнире), проведено 18 голов (пятый показатель). Оборона и атака сбалансированы, на что указывает и разница забитых и пропущенных мячей (+12, третий результат) и общее количество забитых и пропущенных мячей (24, пятый результат). Команда играет содержательно, зрелищно (3 показатель среди участников нынешней Лиги Чемпионов в Рейтинге зрелищности). Наконец, зрителям такой футбол нравится: на матчи Лиги Чемпионов приходит почти 60 тыс. зрителей (шестой результат в турнире) при 99% заполняемости стадиона (лучший показатель среди всех команд). Конечно, какой-либо трофей не помешал бы, но пока и так неплохо получается.

И в общем числе номинантов, первенство держат именно английские клубы: три команды с Альбиона вошли в ТОП-10 лучших. По два коллектива представляют Италию, Испанию и Германию. Еще один – из Франции. Распределение соответствует нынешнему классу национальных первенств. А из клубов, вошедших в ТОП, неожиданностью можно считать лишь десятую позицию Лестера. Впрочем, это лишь подтверждает тезис о силе английского чемпионата и мнение, что Лестер – далеко не случайный чемпион.

Что касается позиции Динамо, то она могла бы оказаться выше, если бы не "голосование" зрителей. С такими показателями посещаемости стоит или с болельщиками активно работать или переносить матчи Лиги Чемпионов на стадион Динамо. По крайней мере, заполняемость будет намного выше.

О Динамо

Из всего динамовского выступления запомнился лишь их результативный матч с Бешикташем. Он позволил существенно улучшить очковый багаж клуба и получить положительную разницу забитых и пропущенных мячей. По оценке Евро-Рейтинг эта встреча оказалась также наиболее зрелищной в последнем туре и вошла в ТОП-10 самых зрелищных матчей группового турнира Лиги Чемпионов.

Впрочем, обольщаться успеху киевлян в поединке с турецкой командой явно не стоит. Здесь сошлось воедино слишком много факторов, начиная от настроя на игру и определенного фарта у динамовцев, заканчивая некоторой расслабленностью турецкого клуба и лояльностью судейства. Напомним, что перед этим Динамо провело один из самых скучных матчей с Наполи, да и другие их встречи были весьма невыразительные.

Поэтому можно признать, что нынешний результат вполне отражает уровень команды, когда редкие яркие поединки чередуются с откровенно провальными. И практически отсутствует способность бороться на равных с командами, которые превосходят киевский клуб по составу исполнителей или, по крайней мере, по настрою на игру.

Кстати, возвращаясь к составу киевлян. Евро-Рейтинг полагает, что нынешний подбор игроков явно превосходит потребности чемпионата Украины, но абсолютно не соответствует требованиям Лиги Чемпионов. Чтобы убедится в правильности данного утверждения, достаточно взглянуть на данные Трансфмаркета.

Как видим, из десяти клубов с наилучшим подбором игроков, только Тоттенхэм не смог пробиться в весеннюю часть Лиги Чемпионов. Более того, из двадцати клубов с наибольшей стоимостью футболистов, лишь Спортинг оказался за пределами еврокубковой весны. Напомним, что по оценкам Трансфаркета, киевский клуб по ценности своих футболистов занимает 24 место.

Распределение мест в группе В произошло, согласно "купленным билетам". Чем дороже клуб, чем лучше подбор исполнителей (добавим от себя – чем выше класс чемпионата!), тем выше место он занял по итогам группового турнира.

Снимает ли это ответственность с тренера? Нет. Иначе достаточно было бы просто набрать дорогих игроков и выпускать их на поле. Однако, степень ответственности существенно снижается: имея недостаточно качественный, разбалансированный состав намного тяжелее давать необходимый результат.

Так кто показал лучший результат?

С одной стороны ответ на данный вопрос был дан выше – лондонский Арсенал. С другой стороны, имея в своих руках такой состав исполнителей, как у месье Венгера, показывать качественный футбол вроде и не очень сложно.

Евро-Рейтинг предлагает еще один вариант оценки выступлений команд в групповом турнире. Назовем его рейтингом эффективности выступлений. Расчет прост: количество баллов, набранных в зачет рейтинга лучших клубов соотносится с трансферной стоимостью игроков этих клубов. Получаем своеобразную цену каждого бала или эффект от вложения в команду.

О чем говорят полученные результаты? О том, что Легия, Копенгаген, Ростов, Лудогорец и Бешикташ явно прыгнули выше головы, пройдя с таким составом в Лигу Европы. И в этом несомненная заслуга и игроков и тренеров и менеджмента клубов (последняя – через заполняемость стадионов). Результат выступления Селтика и Базеля, также стоит считать успешным: команды хотя и остались в своих группах на четвертых позициях, явно хорошо воспринимались болельщиками и продемонстрировали максимум возможного при минимуме вложенного.

Особняком стоит Монако – единственный представитель весенней Лиги Чемпионов. Ценность клуба – девятнадцатая среди тридцати двух участников данного первенства. Это не помешало монегаскам опередить более богатые Тоттенэм и Байер и чуть менее дорогой ЦСКА. Здесь впору говорить о тренерских достижениях.

Что касается Динамо и ПСВ, вошедших в первую десятку – это и не успех и не провал. Команды выступили на уровне своих нынешних возможностей. Блеска не было, что смогли – взяли, что было несколько сложнее – не получили. Общий результат получается нейтральный: лучше, чем у некоторых, более дорогих клубов (например – ЦСКА), но значительно хуже, чем у Легии, Копенгагена или Лудогорца.

Применительно к киевлянам это должно привести к пересмотру политики менеджмента с формированием четкого целеопределения. В нынешних экономических условиях состав может быть облегчен, а тренер должен быть способен решать задачи в условиях ограниченного ресурса. При этом рассчитывать на успехи в Лиге Чемпионов не стоит: Лига Европы становится основной целью на ближайшие годы.