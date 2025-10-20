Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Дембеле повертається в заявку на гру з Баєром

20 жовтня 2025

Усман Дембеле, getty images

Француз відновився після травми, але участь у матчі Ліги чемпіонів вирішиться в останній момент.

Парі Сен-Жермен отримав важливе підсилення перед зустріччю з Баєром у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів — до команди повернувся Усман Дембеле. Джерело - getfootballnewsfrance.com.

Французький вінгер уже приєднався до загальної групи й буде включений до заявки на матч. Остаточне рішення щодо його участі ухвалять у день гри.

Нагадаємо, Дембеле, який здобув Золотий м’яч-2025, отримав пошкодження у матчі чемпіонату Франції проти Тулузи (6:3). Після цього вінгер зіграв у поєдинку за збірну Франції проти України у кваліфікації до ЧС-2026, вийшовши на заміну у перерві. Проте вже за кілька хвилин йому знову знадобилася допомога лікарів — Дембеле ушкодив праве стегно та не зміг завершити гру.

У ПСЖ відкрито висловили невдоволення діями тренерського штабу збірної Франції. Клуб вирішив продовжити реабілітацію гравця у катарській клініці Aspetar, де він і відновлювався останні тижні.

У цьому сезоні Дембеле провів чотири матчі за парижан у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

Матч ПСЖ — Баєр відбудеться у вівторок, 21 жовтня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

