Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
1
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
3
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Стоунз, Родрі та Бернарду Сілва — у стартовому складі Манчестер Сіті на гру проти Монако

01 жовтня 2025

Джон Стоунз, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють французький Монако та англійський Манчестер Сіті.

Французький Монако та англійський Манчестер Сіті зіграють у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Луї II.

Аді Гюттер, на тлі перемоги над Лор'яном (3:1), залучив до стартового складу Салісу в трійці центральних захисників, тоді як Дьятта гратиме на лівому фланзі, а Акліуш та Фаті розташуються під нападником Балогуном.

Хосеп Гвардіола, після розгрому Бернлі (5:1), використав із перших хвилин Стоунза праворуч у захисті, тоді як Родрі та Сілва гратимуть у центрі поля.

Монако: Кьон — Даєр, Салісу, Керер — Вандерсон, Тезе, Кулібалі, Дьятта — Акліуш, Фаті — Балогун.

Запасні: Ставецькі, Льєнар, Кайо, Бірет, Ідумбо, Мінаміно, Іленіхена, Уаттара, Кабраль.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Стоунз, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Фоден, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Беттінеллі, Аке, Ковачич, Ніко Гонсалес, Савіо, Нунес, Бобб, Мукаса, Льюїс.

Гра Монако — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

