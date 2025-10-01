Стоунз, Родрі та Бернарду Сілва — у стартовому складі Манчестер Сіті на гру проти Монако

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють французький Монако та англійський Манчестер Сіті.

Французький Монако та англійський Манчестер Сіті зіграють у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Луї II.

Аді Гюттер, на тлі перемоги над Лор'яном (3:1), залучив до стартового складу Салісу в трійці центральних захисників, тоді як Дьятта гратиме на лівому фланзі, а Акліуш та Фаті розташуються під нападником Балогуном.

Хосеп Гвардіола, після розгрому Бернлі (5:1), використав із перших хвилин Стоунза праворуч у захисті, тоді як Родрі та Сілва гратимуть у центрі поля.

Монако: Кьон — Даєр, Салісу, Керер — Вандерсон, Тезе, Кулібалі, Дьятта — Акліуш, Фаті — Балогун.

Запасні: Ставецькі, Льєнар, Кайо, Бірет, Ідумбо, Мінаміно, Іленіхена, Уаттара, Кабраль.



Манчестер Сіті: Доннарумма — Стоунз, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Фоден, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Беттінеллі, Аке, Ковачич, Ніко Гонсалес, Савіо, Нунес, Бобб, Мукаса, Льюїс.



Гра Монако — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.