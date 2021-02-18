Эвертон — Манчестер Сити 1:3 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 16-го тура АПЛ.

Пока весь футбольный мир внимательно изучал обстановку в части первых поединков плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, Манчестер Сити на внутренней арене проводил достаточно интересное противостояние против Эвертона на Гудисон Парк в рамках перенесенного поединка 16-го тура национального первенства.

Забив первый мяч в середине стартовой половины, "горожане" сравнительно недолго владели лидерством по счету, ведь уже через пять минут равенство восстановил Ришарлисон. Однако, стараниями Бернарду Силвы и Рияда Мареза лидер АПЛ сумел избежать невынужденной потери очков (1:3).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Эвертон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Ришарлисон, 37 — Фоден, 32, Марез, 63, Силва, 7

Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Кин, Мина, Годфри, Динь — Сигурдссон (Хамес, 69), Дэвис, Ивоби (Кинг, 69), Дукуре — Ришарлисон.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер — Родри (Фернандиньо, 90+2), Фоден, Марез — Бернарду Силва, Стерлинг (Де Брюйне, 80), Жезус.

Предупреждения: Дукуре, Ришарлисон — Стерлинг.