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-
12 грудня
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Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
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РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
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Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Боруссія Дортмунд — ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

11 грудня 2023

Боруссія - ПСЖ, GETTY IMAGES

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У заключному матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вирушить в гості до дортмундської Боруссії. 

Німці вже гарантували собі вихід в плей-оф, а от ПСЖ — ще ні. Парижанам достатньо нічиєї, щоб вийти у наступний раунд. Хоча навіть, якщо в Німеччині буде зафіксована поразка команди Луїса Енріке, вона все ж може вийти в 1/8 фіналу. Для цього треба, щоб паралельний матч між Ньюкаслом та Міланом закінчився внічию. Словом, ситуація в групі закручена до межі.

За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит гри: перемога французької команди оцінюється коефіцієнтом 1.88, а німецької — 3.96. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.20.

Тож на що ставити?

Ми впевнені в перемозі ПСЖ, причому вважаємо, що матч буде результативний. Робимо дві ставки: "ПСЖ фора -1" з коефіцієнтом 2.52 та загальний тотал голів більше 3 з показником 2.02.

Додаємо ставку "обидві команди заб'ють — так" з коефіцієнтом 1.57.

Також припускаємо, що буде забито швидкий гол. Ставимо на "Час 1-го голу від 21 по 30 хвилину" з привабливим коефіцієнтом 5.40.

Матч Боруссія — ПСЖ відбудеться у середу, 13 грудня, о 22:00. 

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