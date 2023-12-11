Боруссія Дортмунд — ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У заключному матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вирушить в гості до дортмундської Боруссії.

Німці вже гарантували собі вихід в плей-оф, а от ПСЖ — ще ні. Парижанам достатньо нічиєї, щоб вийти у наступний раунд. Хоча навіть, якщо в Німеччині буде зафіксована поразка команди Луїса Енріке, вона все ж може вийти в 1/8 фіналу. Для цього треба, щоб паралельний матч між Ньюкаслом та Міланом закінчився внічию. Словом, ситуація в групі закручена до межі.

За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит гри: перемога французької команди оцінюється коефіцієнтом 1.88, а німецької — 3.96. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.20.

Тож на що ставити?

Ми впевнені в перемозі ПСЖ, причому вважаємо, що матч буде результативний. Робимо дві ставки: "ПСЖ фора -1" з коефіцієнтом 2.52 та загальний тотал голів більше 3 з показником 2.02.

Додаємо ставку "обидві команди заб'ють — так" з коефіцієнтом 1.57.

Також припускаємо, що буде забито швидкий гол. Ставимо на "Час 1-го голу від 21 по 30 хвилину" з привабливим коефіцієнтом 5.40.

Матч Боруссія — ПСЖ відбудеться у середу, 13 грудня, о 22:00.