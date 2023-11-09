Голанд, Грізман, Сака та Родріго — претенденти на кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА назвала чотирьох найкращих гравців за підсумками четвертого туру Ліги чемпіонів.
Серед претендентів на звання "гравець тижня" наступні виконавці:
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті — Янг Бойз 3:0) — 2 голи, найбільша зафіксована швидкість — 34 км/год;
- Антуан Грізманн (Атлетіко — Селтік 6:0) - 2 голи, найбільша зафіксована швидкість — 30 км/год;
- Родріго (Реал — Брага 3:0) — 1 гол та 1 асист;
- Букайо Сака (Арсенал — Севілья 2:0) - 1 гол та 1 асист.
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