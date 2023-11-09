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Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Голанд, Грізман, Сака та Родріго — претенденти на кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

09 листопада 2023

Голанд, Грізман, Сака та Родріго — претенденти на кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Визначились найкращі гравці минулого туру ЛЧ.

УЄФА назвала чотирьох найкращих гравців за підсумками четвертого туру Ліги чемпіонів.

Серед претендентів на звання "гравець тижня" наступні виконавці:

- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті — Янг Бойз 3:0) — 2 голи, найбільша зафіксована швидкість — 34 км/год;

- Антуан Грізманн (Атлетіко — Селтік 6:0) - 2 голи, найбільша зафіксована швидкість — 30 км/год;

- Родріго (Реал — Брага 3:0) — 1 гол та 1 асист;

- Букайо Сака (Арсенал — Севілья 2:0) - 1 гол та 1 асист.

Проголосувати за "гравця тижня" можна за цим посиланням.

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