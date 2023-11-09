Стрічка новин

10:38

Голанд, Грізман, Сака та Родріго — претенденти на кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

10:14

Лунін в збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored

10:01

РБ Зальцбург — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 08.11.2023

09:37

Тен Гаг: Вилучення Рашфорда все змінило

09:22

Анчелотті: Для нас дуже добрий сигнал побачити, наскільки успішно відіграв Лунін

09:00

ПСВ — Ланс 1:0 Відео гола та огляд матчу 08.11.2023

08:40

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

08:20

Дует з Атлетіко та Голанд претендують на звання автору найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів УЄФА

07:40

Арсенал — Севілья 2:0 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

07:20

Баварія — Галатасарай 2:1 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023