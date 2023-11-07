Стрічка новин

23:25

Пушич: Шахтар був присутній у всіх аспектах гри проти Барселони

23:08

Хаві: Проти Шахтаря ми зіграли одну з найгірших ігор за два роки

22:51

Боруссія Дортмунд — Ньюкасл 1:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

22:36

Шахтар — Барселона 1:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

22:33

Судаков: Віримо і працюємо задля виходу у плей-офф

22:14

Ракіцький — найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Барселони

22:08

Боруссія Дортмунд вперше не пропустила у чотирьох поспіль домашніх матчах ЛЧ/КЄЧ

21:45

Шахтар утримав сенсаційну мінімальну перемогу над Барселоною

21:38

Боруссія Дортмунд вдруге здолала Ньюкасл і вийшла на перше місце у групі F

21:32

Іммобіле очолить атаку Лаціо в грі проти Феєнорда