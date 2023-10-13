ЗМІ: Гравець Шахтаря U-19 Роспутько, який зник в аеропорту Антверпена, втік на росію

Футболіст розробив хитромудрий план з втечі на болота.

Гравець Шахтаря U-19 Олександр Роспутько зник в аеропорту після матчу юнацької Ліги чемпіонів "гірників" проти Антверпена (2:1).

За даними БФ, Роспутько перебрався до росії. Як зазначалось раніше, на борту літака, на якому команда "гірників" мала повернутися до України, раптово не виявилося 19-річного хавбека Олександра Роспутька.

Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Антверпен U-19 — Шахтар U-19 у 2 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА.