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-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
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-
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-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
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-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
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-
25 жовтня
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Янг Бойз
-
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-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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ЗМІ: Гравець Шахтаря U-19 Роспутько, який зник в аеропорту Антверпена, втік на росію

13 жовтня 2023

Олександр Роспутько, ФК Шахтар

Футболіст розробив хитромудрий план з втечі на болота.

Гравець Шахтаря U-19 Олександр Роспутько зник в аеропорту після матчу юнацької Ліги чемпіонів "гірників" проти Антверпена (2:1).

За даними БФ, Роспутько перебрався до росії. Як зазначалось раніше, на борту літака, на якому команда "гірників" мала повернутися до України, раптово не виявилося 19-річного хавбека Олександра Роспутька. 

Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. 

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Антверпен U-19 — Шахтар U-19 у 2 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

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