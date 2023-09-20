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Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
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Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
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-
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-
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-
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-
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22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

ПСЖ — Боруссія Д: ставки, що зіграли

20 вересня 2023

ПСЖ - Боруссія, GETTY IMAGES

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів відбулось протистояння між ПСЖ та дортмундською Боруссією. Матч завершився впевненою перемогою парижан — 2:0.

Букмекери вважали, що фаворитом зустрічі є Парі Сен-Жермен. Так, на перемогу команди Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 1,71.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "індивідуальний тотал ПСЖ більше 1,5". На це пропонувався показник 1,56. Зіграла.

Також успішною виявилась подія "фора ПСЖ (-1)". На це пропонувався коефіцієнт 1,71. А от ставка "тотал більше 2,5" з показником 1,58 не зіграла.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Боруссія Дортмунд у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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