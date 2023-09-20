ПСЖ — Боруссія Д: ставки, що зіграли

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів відбулось протистояння між ПСЖ та дортмундською Боруссією. Матч завершився впевненою перемогою парижан — 2:0.

Букмекери вважали, що фаворитом зустрічі є Парі Сен-Жермен. Так, на перемогу команди Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 1,71.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "індивідуальний тотал ПСЖ більше 1,5". На це пропонувався показник 1,56. Зіграла.

Також успішною виявилась подія "фора ПСЖ (-1)". На це пропонувався коефіцієнт 1,71. А от ставка "тотал більше 2,5" з показником 1,58 не зіграла.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Боруссія Дортмунд у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.