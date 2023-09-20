Саррі: Перемога над Атлетіко ризикує стати критичним моментом для нашого подальшого прогресу в групі

Керманич Лаціо прокоментував нічию проти Атлетіко.

Напередодні в матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті E римський Лаціо на власному полі врятувався від поразки мадридському Атлетіко на останніх секундах компенсованого часу.

Рятівний гол воротаря-путінолюба — в огляді матчу Лаціо — Атлетіко

Після завершення гри головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі прокоментував виступ власної команди.

"Навіть за невигідного становища на табло матч був у руках нашої команди. Добре, що ми при цьому не зневірились у можливості успіху до останнього.

Ця перемога ризикує стати критичним моментом для нашого подальшого прогресу в цій групі, бо вона яскраво нам засвідчує, що так, ми переживаємо певні труднощі, але за останні кілька матчів ми зустрічалися з Наполі, Ювентусом та Атлетіко, і у нас була перемога, нічия й поразка. Але це не дивно, бо ми граємо проти великих команд.

Звичайно, ми могли б забити й більше голів, у порівнянні з тим, скільки ми створили моментів. Але головне, що підсумок цього матчу надає нам ще більше впевненості в собі. Перемога над Атлетіко є дуже важливою.

Ми півтора роки до цього боролись із ментальними проблемами нашої команди, і, здавалось, пройшли переломний момент. Ми виросли в плані гри та результативності, і тепер сподіваємось вийти на більш тривалий стабільний період, але я не можу дати вам зараз відповідь, коли саме він розпочнеться.

Пеллегріні? Зараз йому роблять МРТ, тому є сподівання, що там не буде нічого страшного", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє проти шотландського Селтіка на виїзді.