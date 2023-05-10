Анчелотті наздогнав сера Алекса Фергюсона за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Італієць може перевершити рекордне досягнення вже в матчі-відповіді проти Манчестер Сіті.

Напередодні Мадридський Реал на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Для головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті звітна зустріч стала 190 в якості керманича команди-учасника головного клубного турніру Старого Світу.

За цим показником 63-річний фахівець з Італії зрівнявся з легендарним сером Алексом Фергюсоном.

Щоправда, Анчелотті на своєму професійному шляху очолював більшу кількість клубів — італійські Парму, Ювентус, Мілан та Наполі, лондонський Челсі, французький Парі-Сен Жермен, а також мюнхенську Баварію.

Статистика Карло — 108 перемог, 41 нічия та 41 поразка.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.