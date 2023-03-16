Клопп: Наступний фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі? Бронюйте готелі!

Керманич Ліверпуля прокоментував виліт із єврокубків.

Англійський Ліверпуль напередодні поступився мадридському Реалу на полі суперників, через що був змушений завершити виступи в єврокубках у поточному сезоні.

Реал — Ліверпуль 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення зустрічі прокоментував події на футбольному полі.

"Ми приїхали сюди з від’ємною різницею в три голи. На тлі цього нам був потрібен якийсь особливий виступ, а ми не показали нічого особливого сьогодні ввечері.

У певні моменти це гра була хорошою, але Реал упродовж усього матчу був командою, яка контролювала гру. У них було більше шансів. Аліссону довелось зробити два сенсаційні сейви, щоб утримати нас у грі, ось і всі причини нашої невдачі.

Знову ж таки, якщо ви хочете пройти, вам потрібно мати більш видатний футбол. Зрештою, мадридці виявилися кращою командою, і тому більш спроможний колектив пройшов до наступного раунду.

Мої помічники сказали мені після гри, що на стадіоні лунав You'll Never Walk Alone. Це дійсно гарний жест збоку Реала. Наші два клуби — важковаговики, які доволі часто зустрічаються один з одним. Я думаю, що зрозуміло, що ми дуже поважаємо один одного, і хто б це не зробив, це був дійсно гарний жест.

Я не був злий після гри, але я був розчарований. Я був би розлючений, якби ми зіграли краще і були близькими до успіху, а потім вони виграли через призначення пенальті, яке не було схоже пенальті чи щось подібне.

Але зрештою цього всього не сталося. Реал Мадрид був просто кращою командою, і я доволі довго працюю в цій справі, щоб поважати це.

Із огляду на історію, яку ми маємо в цьому турнірі, ми зазвичай починаємо черговий сезон з ідеї здобути трофей. Ми кілька разів доходили до фіналу, не так часто його вигравали, це правда, але ми були там тричі за останні кілька років, і тому я вважаю, що якщо ви хочете виграти змагання, ви повинні бути видатними.

Цього не було в нас сьогодні ввечері, тому було справедливим, що ми завершили виступи. Але, звичайно, ми хочемо брати участь у цьому турнірі щороку. Це велике завдання для нас станом на сьогодні. Коли ми повернемося після міжнародної перерви, на нас очікує справжній футбольний тиждень із трьома іграми: Сіті, Челсі та Арсенал, які, ймовірно, визначать, де ми опинимось наприкінці кампанії.

Люди можуть сказати, що ми програли все, що тільки можна, у Борнмуті, але я вважаю, що саме той тиждень буде вирішальним, тож ми маємо сподіватися, що хлопці повернуться до перемог.

Я зараз не в тому настрої, щоб обговорювати загальні футбольні питання чи моменти з VAR, але, якщо весь світ погоджується, що це не пенальті, і двоє хлопців за моніторами думають, що це пенальті, значить, щось не так.

Сьогодні ввечері, як мені здається, саме VAR покликав суддю до екрану й попросив його подивитися ще раз. Я не знаю точно, що вони там роблять, тому що це був явний відскок і наш гравець не міг йому запобігти з близької відстані.

Це проблема VAR, тому треба продовжувати над ним працювати. Усі, знову ж таки, серед людей із футбольним розумом, думали, що це не пенальті. Я поговорив із Карло, і він сказав: "Це не пенальті, жодних шансів". Але арбітра все одно відправили до монітору, тому тут щось не так.

Наше завдання — вичавити з цього сезону абсолютно все, що можливо. У нас було дві гри: сенсаційна проти Манчестер Юнайтед та дуже погана — проти Борнмута. Ці матчі поставили нас під великий тиск. Якби ми в останньому випадку змогли отримати три очки, я думаю, що сьогодні могли б зіграти інакше.

Це зрозуміло, але, якщо ми хочемо бути серед четвірки лідерів, то маємо вирішувати це на полі, а не тут, на прес-конференції. Наступний фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі? Бронюйте готелі!", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль зіграє в гостях проти Манчестер Сіті 1 квітня.