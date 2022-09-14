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Юнацька Ліга чемпіонів. Шахтар обіграв Селтік

14 вересня 2022

ФК Шахтар

Команда Оскара Ратулутри здобула другу перемогу поспіль у новому розіграші єврокубкового турніру.

У поєдинку другого туру групового етапу Юнацької Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар обіграв шотландський Селтік з рахунком 2:1.

Гра проходила у тренувальному центрі Легії у Варшаві у Польщі.

Рахунок у матчі було відкрито на 25 хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначився Ющенко, а потім на початку другого тайму Корр зрізав м'яч у власні ворота, подвоївши перевагу "гірників".

Тим не менш, шотландці змогли відповісти влучним ударом Брукса на 75 хвилині.

Для Шахтаря це друга перемога поспіль — у першому турі "гірники" обіграли Лейпциг (2:0).

Шахтар U-19 — Селтік U-19 2:1
Голи: Ющенко, 25, Корр, 55 (автогол) — Брукс, 75.

Шахтар: Твардовський, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутко, Ющенко (Дрозд, 64), Лосенко (Огарков, 90+4), Сігеєв, Глущенко (Пушкарьов, 46), Погорілий.

Селтік: Олуваємі, Корр, Андерсон, Робертсон, Летоса (Томсон, 62), Карс, Келлі (Деде, 71), Саммерс (Квінн, 86), Девідсон, Брукс, Вата.

Попередження: Ющенко, Твардовський — Робертсон, Вата.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 14 вересня, відбудеться матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між основними командами Шахтаря та Селтіка. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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