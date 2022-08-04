Бущан зрівнявся за кількістю сухих матчів із Ревою та Бойком

04 серпня 2022

Георгій Бущан, ФК Динамо Київ

Для 28-річного українця матч із Штурмом став 47 сухарем.

Київське Динамо у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів здобуло мінімальну перемогу над австрійським Штурмом з рахунком 1:0.

Таким чином, воротар "біло-синіх" Георгій Бущан провів черговий сухий матч, який став для нього 47 у складі киян.

За цим показником 28-річний українець наздогнав та зрівнявся з Віталієм Ревою та Денисом Бойком, що дозволяє їм трьом ділити 2-4 місця у рейтингу сухих матчів.

Перше місце посідає легендарний воротар Динамо Олександр Шовковський, на рахунку якого 315 сухих матчів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Штурм.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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