Бущан зрівнявся за кількістю сухих матчів із Ревою та Бойком

Для 28-річного українця матч із Штурмом став 47 сухарем.

Київське Динамо у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів здобуло мінімальну перемогу над австрійським Штурмом з рахунком 1:0.

Таким чином, воротар "біло-синіх" Георгій Бущан провів черговий сухий матч, який став для нього 47 у складі киян.

За цим показником 28-річний українець наздогнав та зрівнявся з Віталієм Ревою та Денисом Бойком, що дозволяє їм трьом ділити 2-4 місця у рейтингу сухих матчів.

Перше місце посідає легендарний воротар Динамо Олександр Шовковський, на рахунку якого 315 сухих матчів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Штурм.