Тухель: Малоймовірно, що ми зможемо відіграти різницю в рахунку

Наставник Челсі вивловися щодо майбутнього мачту з Реалом.

Напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реалу головний тренер Челсі Томас Тухель висловився щодо поєдинку.

Фахівець зауважив на рахунку першого матчу та тружнощах відігратись.

"Рахунок першого матчу не залишає нам багато шансів, але ми повинні постаратись. Команда повинна врахохувати статус суперника та змагання.

Чесно, малоймовірно, що ми зможемо відігратись. Тим не менш, ми спробуємо. Це наш забов'язок. Команда буде викладатись на повну, щоб досягти результату", — наводить слова Тухеля офіційний сайт Челсі.

Відзначимо, що матч відбудеться о 22:00 за київським часом.