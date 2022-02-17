Клопп — первый немецкий тренер, проведший 50 матчей в Лиге чемпионов

17 февраля 2022

Юрген Клопп, Getty Images

Наставник Ливерпуля продолжает быть лучшим на данный момент выпускником тренерской школы своей страны.

Английский Ливерпуль накануне одержал важную победу над миланским Интером в гостевой части дуэли на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0).

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Для немецкого наставника "красных" Юргена Клоппа данный результат игры его команды имел особое значение, так как позволил ему добыть 50 победу в главном клубном турнире Старого Света на должности главного тренера.

Как отмечается медиа-ресурс DAZN, 54-летний специалист стал первым представителем своей страны, которому покорился данный рубеж.

Для достижения отметки в 50 успешных поединков Клоппу понадобилось 88 матчей, в то время как ближайшему его преследователю, Отмару Хитцфельду, для 48 побед понадобилось 95 попыток.

Следом расположился Юпп Хайнкес (33 из 47), Удо Латтек (31/56), Томас Тухель (30/48), Ханс-Дитер Флик (16/18) и Юлиан Нагельсманн (15/30).

В приведенную статистику не вошли матчи квалификации к еврокубковому турниру.

Отметим, что с момента начала работы в Ливерпуле осенью 2015 года Клопп провел уже 354 матча, 218 из которых завершались победами "красных", в 75 была зафиксирована ничья, а еще 61 они проиграли. Разница голов — 773:384.

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